Собчак рассказала о сыне и отношениях с Виторганом

Собчак обещает, что у сына сохранятся с отцом хорошие отношения / instagram.com/xenia_sobchak

Известная российская телеведущая Ксения Собчак впервые прокомментировала слухи о вероятном разводе с мужем и отцом своего сына Платона Максимом Виторганом.

В программе "Эксклюзив" на Первом канале она подчеркнула, что люди расходятся и теряют друг друга, когда исчезает взаимопонимание.

Не называя имен, Собчак заявила, что можно разлюбить человека, а следующий может просто стать своеобразным мостом из этих отношений, а не искренней привязанностью.

"Независимо от того, вместе мы или не вместе, Максим навсегда останется для меня человеком родным, очень близким, папой нашего любимого сына. В этом смысле мы навсегда с ним родственники и навсегда близкие люди", - почеркнула телеведущая.

Собчак также добавила, что хорошо общается с детьми Виторгана от предыдущего брака и знакома с его бывшей женой. На вопрос о своем сыне Платоне она ответила, что сделает все для его счастья.

На вопрос ведущего о будущем разговоре с сыном и объяснении ситуации между мамой и папой Собчак ответила, что пока не думала так далеко в будущее, но сына постарается сделать счастливым.

Напомним, театрального режиссера Константина Богомолова, которого избил муж известной телеведущей Ксенией Собчак Максим Виторган, обвиняют в обмане.