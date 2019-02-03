"Умер в курилке": СМИ узнали об обстоятельствах смерти Децла

3 февраля 2019, 08:31

Музыкант выступал в кафе "Рожь".

Кирилл Толмацкий (Децл)

Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, умер на корпоративе в Ижевске, отлучившись на перекур.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на источники в полиции.

По данным агентства, музыкант выступал в кафе "Рожь". "Курил, употреблял спиртное. Умер в курилке", - приводит СМИ телефонограмму, посланную МВД.

Отмечается, что скорая прибыла "быстро", однако врачам не удалось спасти артиста.

По факту смерти Толмацкого правоохранители проведут проверку.

Российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, умер на 36-м году жизни. По словам концертного директора Децла Павла Беленца, у Толмацкого остановилось сердце после концерта в Ижевске.

Кирилл Толмацкий (Децл) родился 22 июля 1983 года в Москве.

Его дебютный альбом "Кто? ты" вышел в 2000 году и стал одним из самых продаваемых в России: он разошелся тиражом более миллиона копий. Клипы, снятые на песни с этого альбома, на протяжении долгого времени находились в горячей ротации на радио и телевидении: "Слезы", "Вечеринка" и "Кровь моя, кровь".

У музыканта остались жена Юлия Толмацкая и 13-летний сын Антоний (сокращенно Тони).

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Децл
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