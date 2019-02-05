Травести-дива Монро "дала рецепт" от одиночества

5 февраля 2019, 21:55

Одиночество — это испытание жизнью, полагает ведущая.

Травести-дива Монро посоветовала, что когда человек чувствует одиночество, ему нужно вспомнить, что он есть у себя
Когда человек чувствует одиночество, ему нужно вспомнить, что он есть у себя, посоветовала травести-дива Монро / instagram.com/monritta

Телеведущая и травести-дива Монро посоветовала, что в моменты ощущения одиночества вспомните, что вы есть у себя.

Когда кажется, что руки связаны толстенным канатом неразрешимых проблем, нужно искать хотя бы один конец и начинать разматывать веревку, написала ведущая в Instagram.

Монро подчеркнула, что одиночество не является приговором, это испытание жизнью.

"...Да, чувствовала (одиночество — Ред.). Иногда казалось — это конец. Одна, одна, опять одна. Как та лошадь в стойле. На которой поездили вдоволь, собрали награды и сплавили доживать в конный клуб для любителей", — отметила автор.

По ее словам, вот в такие минуты нужно вспоминать, что вы — не лошадь, не экспонат в зоопарке, не крепостной, не раб без паспорта и возможности передвигаться. "Вы есть у себя! У себя любимой, красивой, живой и свободной…", — подчеркнула травести-дива.

  • Когда человек чувствует одиночество, ему нужно вспомнить, что он есть у себя, отметила Монро instagram.com/monritta
  • Когда человек чувствует одиночество, ему нужно вспомнить, что он есть у себя, отметила Монро instagram.com/monritta
  • Когда человек чувствует одиночество, ему нужно вспомнить, что он есть у себя, отметила Монро instagram.com/monritta
  • Когда человек чувствует одиночество, ему нужно вспомнить, что он есть у себя, отметила Монро instagram.com/monritta
  • Когда человек чувствует одиночество, ему нужно вспомнить, что он есть у себя, отметила Монро instagram.com/monritta
  • Когда человек чувствует одиночество, ему нужно вспомнить, что он есть у себя, отметила Монро instagram.com/monritta
  • Когда человек чувствует одиночество, ему нужно вспомнить, что он есть у себя, отметила Монро instagram.com/monritta

Ранее травести-дива Монро поделилась в соцсети фотографиями, на которых запечатлена без макияжа и с ним. Один из пользователей заметил, что у ведущей на снимке были "зеленющие глаза".

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Монро травести-дива одиночество
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