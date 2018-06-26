"Зеленющие глаза". Травести-дива Монро покрасовалась без макияжа

Телеведущая, блогер, травести-дива Монро выложила в Интернет фотографии, на которых она запечатлена без макияжа и с ним.

Фото ведущая разместила на своей странице в Instagram, они собрали тысячи лайков.

"Скромненько и со вкусом", — подписала снимки артистка.

Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Зеленющие глаза", — отметила helena_chinkalova. "Красотка на обеих фото!", — считает tasya.rybchynska. "Далеко не скромненько", — написала teterina.viktoria.

Ранее травести-дива Монро поделилась в соцсети фотографией, на которой позировала без лифчика, но прикрыла грудь руками. Посмотреть снимок можно здесь.