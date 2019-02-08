"Роксолана" Мерьем Узерли шокировала сеть сменой имиджа

8 февраля 2019, 02:14

Актриса покрасовалась с новым цветом волос.

Мерьем Узерли
Мерьем Узерли удивила фанатов новым цветом волос / https://www.instagram.com/meryemuzerlimeryem/

Турецкая актриса Мерьем Узерли, которая известна по роли Роксоланы в сериале "Великолепный век", удивила сеть новым имиджем.

На фото, которые знаменитость выложила в Instagram, она предстала с розовым цветом волос, одетая в черный гольф и розовую накидку.

Поклонники признались, что актрисе идет этот цвет волос, но, как оказалось, Узерли специально для фото примерила парик.

"Хорошо, но рыженькой без накаченных губ и ресниц нравилась больше", "Очень красивая", "Какая нежная", "Как же тебе идет этот цвет волос", - писали юзеры.

Мерьем Узерли
Мерьем Узерли покрасовалась в новом образе / https://www.instagram.com/meryemuzerlimeryem
Мерьем Узерли
Мерьем Узерли примерила розовый парик / https://www.instagram.com/meryemuzerlimeryem

Ранее Мерьем Узерли засветила идеальные ножки на смелом фото.

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Мерьем Узерли
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