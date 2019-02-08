"Роксолана" Мерьем Узерли шокировала сеть сменой имиджа

Актриса покрасовалась с новым цветом волос.
Турецкая актриса Мерьем Узерли, которая известна по роли Роксоланы в сериале "Великолепный век", удивила сеть новым имиджем.
На фото, которые знаменитость выложила в Instagram, она предстала с розовым цветом волос, одетая в черный гольф и розовую накидку.
Поклонники признались, что актрисе идет этот цвет волос, но, как оказалось, Узерли специально для фото примерила парик.
"Хорошо, но рыженькой без накаченных губ и ресниц нравилась больше", "Очень красивая", "Какая нежная", "Как же тебе идет этот цвет волос", - писали юзеры.
Ранее Мерьем Узерли засветила идеальные ножки на смелом фото.