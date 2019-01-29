"Роксолана" Мерьем Узерли засветила идеальные ножки на смелом фото

Мерьем Узерли показала стройную фигуру в новой фотосессии / https://www.instagram.com/meryemuzerlimeryem/

Турецкая актриса Мерьем Узерли, которая известна по роли Роксоланы в сериале "Великолепный век", поделилась снимками с новой фотосессии.

Знаменитость опубликовала в Instagram серию фото в разных образах, которые пришлись по вкусу поклонники.

На одном фото она запечатлена в длинном платье, оголяя бедро, на другом – продемонстрировала постройневшую фигуру, на остальных показала гамму эмоций.

"Вы шикарная!", "Красотка", "Хороша… и фигура и душа", "Самая шикарная и самая красивая в мире", "Ой, хороша", - отреагировали поклонники.

Ранее Мерьем Узерли поразила фанатов фигурой на отдыхе.