"Он был такой...": Жириновский отреагировал на смерть Децла

Децл / instagram.com/juzeppejostko/

Российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал смерть рэпера Кирилла Толмацкого (Децла).

"Он был самый такой безобидный артист. Почти никаких скандалов с ним не было связано, ни разводов, ни судимостей, и весь эфир он не захватывал. Умеренность была во всем, и это - причина, наверное, его популярности. Романтика такого мелкого баловства, но не было никаких подталкиваний к радикальным действиям. Это хорошая, положительная сторона его творчества", - приводит слова Жириновского НСН.

Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, умер на 36-м году жизни в воскресенье, 3 февраля. По словам концертного директора Децла Павла Беленца, у Толмацкого остановилось сердце после концерта в Ижевске.

Кирилл Толмацкий (Децл) родился 22 июля 1983 года в Москве.

Его дебютный альбом "Кто? ты" вышел в 2000 году и стал одним из самых продаваемых в России: он разошелся тиражом более миллиона копий. Клипы, снятые на песни с этого альбома, на протяжении долгого времени находились в горячей ротации на радио и телевидении: "Слезы", "Вечеринка" и "Кровь моя, кровь".

У музыканта остались жена Юлия Толмацкая и 13-летний сын Антоний (сокращенно Тони).