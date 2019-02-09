Алла Пугачева раскрыла важную деталь из личной жизни

Алла Пугачева сообщила, что ее содержит Максим Галкин / instagram.com/maxgalkinru

Российская певица Алла Пугачева сообщила, что находится на содержании мужа — юмориста и телеведущего Максима Галкина.

Исполнительница получает пенсию в размере 17 тысяч рублей (около 7 тысяч грн), но отдает деньги поклонникам, которые в них нуждаются, пишет СтарХит.

Артистка говорила, что не привыкла быть на содержании, это не ее совершенно, и поэтому иногда отправляется на заработки.

"Надо как-то зарабатывать — все кончается… Муж иногда отпускает на заработки, потому что не привыкла я к такой жизни. Быть на содержании мужа — это ужасно…", — заявила певица.

Напомним, 23 декабря 2011 года Максим Галкин взял в жены Аллу Пугачеву, у пары есть двое детей — двойняшки Гарри и Лиза. СМИ писали, что от юмориста беременна его "любовница" — ведущая, писательница Юлия Барановская.