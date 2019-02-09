Хотела омолодиться, а получила шрамы: известную певицу изуродовал косметолог-недоучка

Ольга Гусева хотела освежить лицо, а получила шрамы / https://www.instagram.com/olgaguseva_kraski

Экс-солистке известной белорусской группы "Краски" Ольге Гусевой косметолог российского салона изуродовал лицо.

Певица перед Новым годом отправилась в клинику сделать биоревитализацию - "укол красоты" гиалуроновой кислотой, которая регулирует водный баланс тканей в организме, и помогает синтезировать коллаген для эластичности кожи.

Однако, безобидная бьюти-процедура превратилась в косметический ад для Гусевой – ее лицо практически сразу после процедуры покрылось пупырышками, но молодая косметолог заверила, что через пару дней все пройдет.

В клинике оправдывают реакцию на лице певицы аллергией, но прошло уже два месяца, а пупырышки так и не сходят, и выглядят как заметные шрамы на лице.

Лицо Гусевой сразу после процедуры покрылось пупырышками / Telegram-канал Mash

В итоге, артистка пообещала подать на клинику в суд, и потребовать немалую финансовую компенсацию.

"Выставляю претензию в миллион рублей. Потому что у меня и съемки клипа отменились, и предновогодние выступления были отменены, а там подвязана целая команда людей. Но надеюсь, до суда не дойдет. Попытаемся решить все миром", - говорила артистка в интервью "Комсомольской правде".

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