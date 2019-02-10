"Регина — потрясающая мать": Влад Топалов озвучил имя своего сына

Тодоренко,Топалов / instagram.com/reginatodorenko

Сына российского певца, бывшего солиста группы "Smash!" Влада Топалова и украинской телеведущей, исполнительницы Регины Тодоренко зовут Михаил.

Артист назвал имя своего ребенка в эфире программы тележурналиста Андрея Малахова "Привет, Андрей", сообщает СтарХит.

По данным издания, вероятнее всего, Топалов дал мальчику имя в честь своего отца.

"Первое время было страшно, непонятно. Я записывал на диктофон слова акушера о том, как купать, мыть, держать. Все равно ничего не понимал, но сейчас мы уже привыкли, справились…", — поделился певец.

Исполнитель сказал, что "Регина — потрясающая мать". "С самой первой секунды она ночью, днем, вечером, когда угодно все делает. Мы все на гастролях знаем, что такое не спать. Но каждые два часа вставать — это совсем другие ощущения, я к этому не был готов. У Регины почему-то вообще проблемы с этим не было", — заявил он.

Напомним, в конце июля 2018 года стало известно, что Регина Тодоренко согласилась выйти замуж за Влада Топалова. В ноябре пара засветила обручальные кольца. В начале декабря ведущая родила первенца.