Певцы из Украины развлекали российских олигархов на роскошном корпоративе

Светлана Лобода стала приглашенной звездой на празднике российского чиновника / https://www.instagram.com/lobodaofficial/

В Москве украинские звезды Светлана Лобода и Иван Дорн веселили своими песнями публику на дне рождения у Ольги Савельевой, жены сенатора Тульской области, а также члена Совета Федераций по бюджету и финансам.

Компанию украинцам составил Дима Билан. Видеооотчет с мероприятия опубликован в Instagram журнала Super.

Мероприятие прошло в элитном поселке Барвиха в Подмосковье и было организовано в красном цвете. Именинница за вечер сменила пять фешенебельных нарядов.

Праздник был чрезвычайно роскошным. На сцене установили гигантский экран, где показывали ролики с виновницей торжества. Ведущим праздника стал известный российский шоумен Вячеслав Манучаров, а концертный зал весь вечер находился под бдительным наблюдением многочисленных охранников.

"Пир посреди чумы", "Ну хоть не так открыто бы делал, б…ть. Вообще ох…ели, с..ки", "Твари ненасытные обворовали всю страну и жируют", "Твари, когда вас уже всех посадят за воровство! Враги народа!", "Мерзко!", "Ну, что скажешь, надо еще пенсионный возраст поднять, в то на следующий юбилей не хватит", - написали в комментариях возмущенные россияне.

Напомним, в рамках первого полуфинала Национального отбора на конкурс Евровидение-2019 участники после презентации своих номеров вынуждены были в прямом эфире ответить на вопросы ведущего Сергея Притулы о гастролях в России.

Как ранее сообщалось, Украину на Евровидении-2019 может представлять гражданка России.