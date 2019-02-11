Певцы из Украины развлекали российских олигархов на роскошном корпоративе

Сенатор и чиновник РФ шикарно поздравил супругу с юбилеем.
В Москве украинские звезды Светлана Лобода и Иван Дорн веселили своими песнями публику на дне рождения у Ольги Савельевой, жены сенатора Тульской области, а также члена Совета Федераций по бюджету и финансам.
Компанию украинцам составил Дима Билан. Видеооотчет с мероприятия опубликован в Instagram журнала Super.
Мероприятие прошло в элитном поселке Барвиха в Подмосковье и было организовано в красном цвете. Именинница за вечер сменила пять фешенебельных нарядов.
Праздник был чрезвычайно роскошным. На сцене установили гигантский экран, где показывали ролики с виновницей торжества. Ведущим праздника стал известный российский шоумен Вячеслав Манучаров, а концертный зал весь вечер находился под бдительным наблюдением многочисленных охранников.
"Пир посреди чумы", "Ну хоть не так открыто бы делал, б…ть. Вообще ох…ели, с..ки", "Твари ненасытные обворовали всю страну и жируют", "Твари, когда вас уже всех посадят за воровство! Враги народа!", "Мерзко!", "Ну, что скажешь, надо еще пенсионный возраст поднять, в то на следующий юбилей не хватит", - написали в комментариях возмущенные россияне.
В Барвихе отгремел роскошный юбилей жены сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева. Член Совета Федераций по бюджету и финансовым рынкам в очередной раз оказался верен себе и не поскупился на траты: топовые звезды шоубиза, лучший московский ресторатор, олигархическое event-агенство, — неотъемлемая часть вечеринок Савельева. К слову, размаха веселья гости абсолютно не скрывали — от души делились фото и видео в соцсетях. #барвиха #др #юбилей А как вы отмечаете юбилеи?
Напомним, в рамках первого полуфинала Национального отбора на конкурс Евровидение-2019 участники после презентации своих номеров вынуждены были в прямом эфире ответить на вопросы ведущего Сергея Притулы о гастролях в России.
Как ранее сообщалось, Украину на Евровидении-2019 может представлять гражданка России.