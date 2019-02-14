"Совпадение?": Оля Полякова уличила Лободу в плагиате образа "королевы ночи"

Певица указала на схожесть прически и образа в клипах.
Эпатажная украинская певица Оля Полякова заметила сходство между своим образом в клипе на песню "Королева ночи", и новой видеоработой Светланы Лободы на трек Instagrama.
На своей странице в Insragram 34-летняя знаменитость опубликовала несколько фото для сравнения: на них видно, что у обеих певиц одинаковая прическа, очень похожа одежда, отдельные сцены в клипе, даже выражение лица и жесты.
"Королева ночи? Совпадение?", - подписала фото певица.
Поклонники по-разному отреагировали на сравнение: одни считают, что Лобода таки сплагиатила образ, другие же отметили, что Полякова не первая придумала такой наряд и прическу, и такой образ очень популярен сейчас.
"Сейчас снова возвращается тренд 80-ых! Афрокудри, блестящие платья, крупные серьги, яркие тени и помады... Все это дополняет образ, который придумала не Полякова и не Лобода. И мне интересно посмотреть, если завтра в таком образе снимет клип Бейонсе, Полякова тоже искренне будет полагать что ее опять неотразимую сплагиатили?", "Миллионы людей ходят с такой прической, и что теперь все Олю Полякову сплагиатили?", "Плагиат эта Лобода! Оленька, не переживай, ты у нас одна такая королева ночи!", "Светлана Пельменегуба Вам в подметки не годится", "Полякова лучше, как ни крути. А образ этот просто очень популярен", - писали юзеры.
Клип Оли Поляковой, выпущенный в мае 2018 года:
Ранее Оля Полякова поздравила фанатов с Днем влюбленных пикантным фото.