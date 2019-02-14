Оперный тенор Пласидо Доминго стал в Украине профессором

Доминго получил белую вышиванку / Фото: 24 канал

Известный оперный певец Пласидо Доминго стал почетным профессоров Национальной музыкальной академии имени Чайковского.

Как сообщает 24 канал, на церемонию празднования 105-летия академии от приехал лично. Профессорскую степень тенору вручили под громкие овации студентов и преподавателей.

На торжественном мероприятии Доминго презентовали вышитую белым по белому вышиванку от популярного украинского дизайнера Юлии Магдич.

"Нам было не просто сшить эту вышиванку, ведь рост и мерки самого известного в мире тенора пришлось искать в Google. Поэтому мы не были уверены, что угадаем... Но получилось все как нельзя лучше – маэстро был очень доволен. Вообще для меня это большая честь – подарить вышиванку легенде оперного пения", - отмечает Магдич.

/ Фото: 24 канал

Легендарный тенор был рад подарку, развернул его на сцене. Доминго пообещал позже непременно примерить вышиванку, сфотографироваться в ней и опубликовать снимок в Интернете.

Как ранее сообщалось, итальянский тенор Алессандро Сафина, который оказался в эпицентре скандала из-за запланированных концертов в Крыму, открестился от выступлений на оккупированном полуострове.