Алессандро Сафина отменил концерты в Крыму

Итальянский тенор Алессандро Сафина, который оказался в эпицентре скандала из-за запланированных концертов в Крыму, открестился от выступлений на оккупированном полуострове.

Об этом пишет ТСН.

Достаточно категоричное заявление певец сделал на собственной странице в соцсети, отметив, что между ним и промоутером с Крыма произошло недоразумение. "Я, Алессандро Сафина, считаю своим долгом сделать это заявление в ответ на серию статей, опубликованных в последние дни во многих газетах, что касается моих концертов, запланированных в Крыму и Украине в ближайшее время", — сказал Сафина, добавив, что не будет выступать в Крыму. Причиной такого решения стал конфликт между артистом и промоутером в Крыму, который якобы "сполитизировал" эту историю. "Таким образом, в результате нерационального и эгоистического поведения этого человека, который попытался меня скомпрометировать, используя дезинформацию и скандал с целью придать этому факту политическую окраску, я решил прервать с ним все отношения и окончательно отменить эти два концерта", — написал тенор.

ЗаявлениеЯ, Алессандро Сафина, считаю своей обязанностью сделать это заявление в ответ на серию статей, опубликованных... Опубліковано Alessandro Safina Official Facebook site 21 січня 2016 р.

Напомним, Министерство культуры Украины "пригрозило" звезде "обращением в правоохранительные органы о соответствующей реакции". На такой шаг Министерство пойдет, если концерты в Крыму все же состоятся.