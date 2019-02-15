Стал известен новый состав группы "Серебро": сеть в ярости

Новый состав группы Serebro: Марианна Кочурова, Елизавета Корнилова, и Ирина Титова / https://www.instagram.com/muztv/

Стал известен новый состав российской группы "Серебро". Марианна Кочурова, Елизавета Корнилова, и Ирина Титова – вот имена новых солисток коллектива. Девушки прошли кастинг музыкального продюсера Максима Фадеева.

Впервые в качестве группы певиц презентовали на концерте "Муз ТВ" в Кремле на День святого Валентина. Видео выступления обновленного коллектива появилось в Instagram телеканала.

Новые участницы исполнили песню "Между нами любовь". Однако, судя по комментариям под видео, большинству не понравился новый состав, и фанаты потребовали вернуть прошлых исполнительниц в группу.

"Шо это за ужас? Какие-то собаки сутулые. Верните нормальное Серебро!", "Как будто пьяные телки набухались, и в караоке глотку рвут", "Мне это стремное караоке напоминает", "Чертишо! Какое это блин Серебро?", - раскритиковали юзеры.

Ранее экс-участница группы Serebro "засветила" грудь на пикантных фото.