"Зачем так очевидно тянуть?": сеть негодует из-за высокой оценки выступления Kazka судьями нацотбора

Джамала обьяснила выводы членов жюри / https://www.instagram.com/jamalajaaa/

Известная украинская певица крымскотатарского происхождения, судья национального отбора на Евровидение-2019 Джамала обьяснила оценки членов жюри участникам второго полуфинала.

На своей странице в Instagram певица сообщила, что действительно видит рост в вокальном плане солистки группы Kazka Александры Зарицкой, но все-таки остаются вопросы к ее исполнению вживую.

"Яотметила, что Саша действительно выросла как певица за этот год. Песня и номер сделаны довольно интересно, но все же остались вопросы к ее пению вживую! Думаю, в финале им будет гораздо сложнее, ведь их ждет нешуточная конкуренция", - написала Джамала.

Однако, такое мнение Джамалы вызвало волну гнева среди фанатов, ведь судьи поставили Kazka 7 баллов из 8 возможных, и "протянули" коллектив в финал нацотбора, считают зрители.

"Казка прошла абсолютно несправедливо! Она пела провально!", "Казка в финале будет смотреться самым слабым участником, надеюсь, судьи примут адекватное решение", "Просто верните Хаята вместо Казки, и никто ничего не скажет. Безумно обидно за него, ведь он, в отличие от Казки, реально старался и спел офигенно!", "Зачем же так очевидно тянуть Kazka, если сети взорвались воcторгом от номеров более достойных претендентов? А что дальше? Фридом джаз отправить на Евровидение, лишь бы Maruv не допустить? Кажется, это банальная зависть к чужому таланту самовыражения и индивидуальности, к тому, что за короткий срок Maruv смогла создать то, чего другие годами не могут добиться, а именно любовь зрителей и шикарный трек для представления его на европейском уровне", - писали юзеры.

Ранее продюсер заявил об искусственном попадании Kazka в финал нацотбора на Евровидение.