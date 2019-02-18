"Зачем так очевидно тянуть?": сеть негодует из-за высокой оценки выступления Kazka судьями нацотбора

Зрители считают, что группа выступила слабее на фоне остальных конкурсантов и несправедливо прошла в финал.
Известная украинская певица крымскотатарского происхождения, судья национального отбора на Евровидение-2019 Джамала обьяснила оценки членов жюри участникам второго полуфинала.
На своей странице в Instagram певица сообщила, что действительно видит рост в вокальном плане солистки группы Kazka Александры Зарицкой, но все-таки остаются вопросы к ее исполнению вживую.
"Яотметила, что Саша действительно выросла как певица за этот год. Песня и номер сделаны довольно интересно, но все же остались вопросы к ее пению вживую! Думаю, в финале им будет гораздо сложнее, ведь их ждет нешуточная конкуренция", - написала Джамала.
Однако, такое мнение Джамалы вызвало волну гнева среди фанатов, ведь судьи поставили Kazka 7 баллов из 8 возможных, и "протянули" коллектив в финал нацотбора, считают зрители.
"Казка прошла абсолютно несправедливо! Она пела провально!", "Казка в финале будет смотреться самым слабым участником, надеюсь, судьи примут адекватное решение", "Просто верните Хаята вместо Казки, и никто ничего не скажет. Безумно обидно за него, ведь он, в отличие от Казки, реально старался и спел офигенно!", "Зачем же так очевидно тянуть Kazka, если сети взорвались воcторгом от номеров более достойных претендентов? А что дальше? Фридом джаз отправить на Евровидение, лишь бы Maruv не допустить? Кажется, это банальная зависть к чужому таланту самовыражения и индивидуальности, к тому, что за короткий срок Maruv смогла создать то, чего другие годами не могут добиться, а именно любовь зрителей и шикарный трек для представления его на европейском уровне", - писали юзеры.
Я рада, що більшість глядачів Нацвідбору проголосували за гурт, який існує вже давно, @freedomjazz_official Їх артистизм та професіоналізм побачили всі! Це був дуже крутий виступ! І ви це відчули. ⠀ @annamariaduet - ще одні круті виконавиці, дуже класно заспівали. На мою думку, їх пісня занадто передбачувана. Хоча, можливо, для конкурсу це і непогано. ⠀ @kazka.band Я зазначила, що Саша дійсно виросла як співачка за цей рік. Пісня та номер зроблені доволі цікаво, але все ж залишилися питання до її співу наживо! Думаю, у фіналі їм буде набагато складніше, адже на них чекає неабияка конкуренція від @freedomjazz_official, @maruvofficial, @brunettesshoitblondes, @yukoua ⠀ Хочу ще раз сказати про цікавий тембр @ado.khayat! Крім того, мені дуже сподобалася його манера спілкування з ведучим та суддями, його відповіді. Це складає дуже круте враження про нього! Він дуже чемна людина. А я ось не втрималась і зараз переймаюся, що не дуже добре вийшло з цитуванням його пісні. Визнаю і вже особисто вибачалася! Бажаю йому, щоб він став ще впевненішим у своєму вокалі та написанні пісень. Дуже хочу побачити його на наступному Нацвідборі. ⠀ @laud_vk залишається для мене поп-соул-виконавцем, який все ще у пошуку своєї пісні для Євробачення. Його цьогорічна композиція дуже кльова, як і сингли @letay_official та @bahroma. Це чудові українські пісні! Мені взагалі подобається, що після Нацвідбору поповнюється скарбничка нашої української музики. Головне, що ці пісні залишаються, слухайте та любіть їх! ⠀ Всім дякую! Чекаємо фіналу! ⠀ Make up @mariia_samharadze Hair @vlasova____irina ⠀ #нацвідбір #esc2019 #eurovision
Ранее продюсер заявил об искусственном попадании Kazka в финал нацотбора на Евровидение.