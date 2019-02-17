Продюсер заявил об искусственном попадании Kazka в финал нацотбора на Евровидение

Судей нацотбора обвинили в предвзятости / Фото: УНИАН

Украинский продюсер Денис Путинцев заявил, что судьи национального отбора на Евровидение-2019 искусственно протащили нашумевшую группу Kazka в финал.

"Kazka - проект студийный, зрители тоже это подтвердили. Но жюри, как мне кажется, вытаскивали группу искусственно, потому что в финале должны сойтись титаны - Maruv и Kazka", - цитирует музыканта Обозреватель.

По словам Путинцева, всем остальным участникам нацотбора члены жюри поставили баллы объективно.

"Кстати, о жюри, к которому всегда есть претензии: у меня в этот раз никаких, кроме того, что Kazka немного подтянули до финала. Но ведь они тоже являются персонажами шоу, все прекрасно понимали, что им нужно подстраховаться, чтобы группа-фаворит была в финале. К тому же Maruv и Kazka - они кардинально разные, и будет интересно наблюдать эту битву фан-клубов", - сказал он.

Напомним, на сцене нацотбора на Евровидение произошел скандал после реплики ведущего Сергея Притулы относительно одежды певца Андрея Хаята, известного как Khayat.