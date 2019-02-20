В Москве был жестоко избит звезда "Ранеток" и "Кадетов"

Виталий Абдулов был избит в подьезде своего дома / Кино-Театр.РУ

Российский актер Виталий Абдулов, известный ролями в сериалах "Ранетки" и "Кадеты", был избит ночью в среду, 20 февраля.

Актер в состоянии алкогольного опьянения пытался выгнать из подьезда своего дома проституток, за что неизвестный мужчина его избил, передает "Рен-ТВ".

Абдулову пришлось обратиться в больницу, у него диагностировали ушибы мягких тканей лица, назначили лечение и отпустили домой.

Виталий Абдулов – 48-летний российский актер, известный ролями в сериалах "Ранетки, "Кадетство", "Солдаты", "Маргоша", "Молодежка" и других. Также сыграл роли в картинах "Солдаты" и "Дальнобойщики".

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