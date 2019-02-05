"Это ты из телека?": В Киеве жестоко избили участника нацотбора Евровидения

На певца Khayat и его музыканта напали трое неизвестных / https://www.instagram.com/ado.khayat/

На участника нацотбора на Евровидение-2019 и шоу "Голос страны" Адо Хаята, известного под псевдонимом Khayat, напали в вагоне киевского метро.

Об инциденте артист заявил на своей странице в Instagram, показав в сториз фото со следами побоев на лице.

"Хейтеры, я люблю вас", - подписал кадр певец.

В интервью "КП в Украине" Khayat сообщил, что с музыкантом ехал на акустический концерт, и к ним в метро подошли три неизвестных парня.

"В вагоне метро к нам подошли три парня, один из них говорит: "Это ты из телека?" Я привык к тому, что люди узнают меня, я всегда протягиваю руку, чтобы поздороваться. А тут вместо того, чтобы поздороваться, человек бьет тебя в лицо! Они были похожи на тех, кто недавно вышел из мест лишения свободы", - вспомнил певец.

Khayat избили неизвестные / https://www.instagram.com/ado.khayat/

По его словам, никто из пассажиров вагона, даже нацгвардейцы, и не думал вмешиваться в потасовку.

"Больше всего меня убило то, что люди просто стоят и смотрят. Ладно там женщины, которые не могут ничем помочь. Но в вагоне были четыре человека в форме Нацгвардии. Они даже не пытались помочь!", - возмутился Хаят.

Больше всего пострадал музыкант артиста, его и вовсе били ногами в лицо.

"Я чувствую себя нормально. Сейчас об этом вспоминаю с ухмылкой, но мне становятся грустно, что у нас есть такие люди. А моему другу досталось намного больше, чем мне. Его просто пинали ногами, в том числе в лицо", - рассказал участник нацотбора.

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