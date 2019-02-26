"Хватит себя уродовать": Светлана Лобода удивила сеть внешним видом

Фанаты обратили внимание на чересчур большие губы певицы.
Украинская певица Светлана Лобода шокировала поклонников своей внешностью.
На своей странице в Instagram 36-летняя знаменитость показала снимок, на котором она запечатлена с практически незаметным макияжем, улыбаясь и демонстрируя свои пухлые губы.
"Отдых пришелся ей по душе?", - загадочно подписала снимок певица.
Поклонники отметили, что певица выглядит отдохнувшей, но их беспокоят неестественно большие губы артистки.
"С губами перебор", "Глазки - алмазки, а вот губки - трубки...", "Хватит себя уродовать", "Коровушка", "Игги Поп хорош канешна, а при чем тут Лобода?", - писали юзеры.
Ранее Светлана Лобода заговорила на украинском на росТВ.