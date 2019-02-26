"Хватит себя уродовать": Светлана Лобода удивила сеть внешним видом

Светлана Лобода удивила сеть новым фото / https://www.instagram.com/lobodaofficial/

Украинская певица Светлана Лобода шокировала поклонников своей внешностью.

На своей странице в Instagram 36-летняя знаменитость показала снимок, на котором она запечатлена с практически незаметным макияжем, улыбаясь и демонстрируя свои пухлые губы.

"Отдых пришелся ей по душе?", - загадочно подписала снимок певица.

Поклонники отметили, что певица выглядит отдохнувшей, но их беспокоят неестественно большие губы артистки.

"С губами перебор", "Глазки - алмазки, а вот губки - трубки...", "Хватит себя уродовать", "Коровушка", "Игги Поп хорош канешна, а при чем тут Лобода?", - писали юзеры.

Лобода показала селфи после отдыха / https://www.instagram.com/lobodaofficial/

Ранее Светлана Лобода заговорила на украинском на росТВ.