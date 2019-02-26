Психолог Наталья Холоденко беременна

Наталяья Холоденко беременна вторым ребенком / https://www.instagram.com/kholodenkon/

Психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко ошарашила поклонников радостной новостью: она беременна от своего возлюбленного, который, чтобы завоевать сердце Натальи, подарил ей квартиру, где сейчас полным ходом идет ремонт.

Знаменитость скрывала свое положение вплоть до 9-го месяца беременности, об этом знали трое: она, папа ребенка и врач. Даже сын Ларион, которому сейчас шесть с половиной лет, не знает о том, что у него появится братик или сестричка, передает Viva!.

"Я старалась никогда особо не афишировать события в своей семье. Когда все публично, это негативно влияет на семью. Кстати, моя публичность стала одним из факторов, который повлиял на развод. Ведь рождаются какие-то слухи. И независимо от того, комментируешь ты их или нет, – они продолжают влиять на твою жизнь и семью", – поделилась психолог.

Наталья Холоденко до последнего скрывала новость о беременности / Viva!

Ранее Наталья Холоденко обьяснила, почему не всегда стоит быть "правильными".