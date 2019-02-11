Психолог объяснила, почему не всегда стоит быть "правильными"

Правильность дает иллюзию защищенности, а без изменений невозможно развитие, сообщила психолог / Reuters

Психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко сообщила, что правильность дает иллюзию защищенности, а развиваться нельзя, если не менять цели, идеи и действия.

Много раз именно ошибки или выход за рамки привычного приводили к научным открытиям, написала эксперт в Instagram.

Кандидат наук отметила, что люди часто не делают то, что приходит как спонтанная бредовая мысль, чтобы не вызвать на себя бурю замечаний.

"Невозможно прогрессировать, оставаясь с теми же идеями, действиями, целями... Увы, для многих твои изменения могут казаться вершиной эгоизма, нескромности или деградации. Но важно лишь одно — чего на самом деле желаешь именно ты!" — подчеркнула психолог. Ранее Наталья Холоденко посоветовала, что человеку для изменения своей жизни нужно, в частности, заменить обвинения на вопросы, "как достичь?", а также быть искренне внутренне благодарным за все, что у него есть.