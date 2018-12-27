Психолог посоветовала, как изменить свою жизнь

Изменить жизнь можно, в частности, задавая вопросы, "как достичь?", сообщила психолог / Reuters

Человеку для изменения своей жизни нужно, в частности, заменить обвинения на вопросы, "как достичь?", а также быть искренне внутренне благодарным за все, что у него есть.

Не стоит просто обвинять и давить на жалость — это тупик, написала украинский психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко в Instagram.

По ее словам, так жизнь превращается в бег на беговой дорожке — "энергии тратишь много, а территориально остаешься на месте".

"Если вы хотите изменений, но не знаете, с чего начать, для начала делайте следующее: …замените обвинения на вопросы, "как достичь..."; …а жалобу "у меня нет на это денег..." — на предложение "пока оплатить нет возможности, но могу предложить свою помощь в...";… будьте готовы, что отказов будет больше, чем "да"…, — отметила эксперт. Ранее Наталья Холоденко поделилась, что человеку мешает продвигаться стереотипное мышление. Психолог подчеркивала, что если человек необучаем — это настоящая трагедия.