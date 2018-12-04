Психолог раскрыла, что мешает человеку продвигаться

Человеку мешает продвигаться стереотипное мышление, полагает психолог / segodnya.ua

Украинский психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко сообщила, что человеку мешает продвигаться стереотипное мышление.

Если человек необучаем — это настоящая трагедия, написала эксперт на своей странице в Instagram.

"Что мешает продвигаться вперед? Стереотипное мышление. Чем чаще ты ставишь ярлыки ситуациям и людям по принципу "плохо-хорошо", тем меньше шансов, что в тебя поместится иное мышление", — отметила она.

Ранее Наталья Холоденко рассказала, что для достижения желаемого, человек должен конкретно понимать, чего он хочет и зачем. В то же время психолог подчеркнула, что слишком много солнца приводит к ожогам, слишком много еды приводит к избыточному весу и слишком много любви приводит к зависимости.