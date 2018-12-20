Психолог объяснила, при каком условии человека точно будут любить

Если человек будет драйвить себя, то его точно будут любить, утверждает психолог / 1zoom.ru

Украинский психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко сообщила, что если человек будет драйвить себя — его точно будут любить.

В отношениях нужно опираться не на клятву верности, а на интересности, написала эксперт в Instagram.

"Когда ты говоришь "я люблю тебя" — это означает: мне нравятся твои поступки, мысли, ценности, внешность, планы на будущее... кроме маленьких детей, мы не можем любить просто так", — отметила автор.

По словам кандидата наук, в этом нет ничего плохого. "Поэтому в отношениях стоит опираться не на клятву верности, а на интересности…. Когда ты драйвишь себя — тебя точно будут любить: ты, все внутренние органы твоего организма, Вселенная и еще кто-то... Жить с улыбкой и развиваться — выгодно!!!" — подчеркнула аналитик. Ранее Наталья Холоденко поделилась, что человеку мешает продвигаться стереотипное мышление. Психолог подчеркивала, что если человек необучаем — это настоящая трагедия.