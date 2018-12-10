Психолог объяснила, как усыпить в себе "крокодила"

Для того, чтобы усыпить в себе "крокодила", в частности, можно почитать, посоветовала психолог / instagram.com/kholodenkon

Украинский психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко сообщила, что в каждом человеке есть "крокодил", и, когда он просыпается, стоит заняться спортом или почитать.

Свои эмоциональные помои не стоит сбрасывать на всех вокруг, "это невкусно, и разочаровываешься в себе же", написала эксперт на своей странице в Instagram.

"В каждом из нас есть крокодил или даже дракон. И, к сожалению, он выбегает неконтролируемо, кусает того, кто под руку попадет, и совсем не думает о последствиях", — отметила автор.

По ее словам, "крокодил" в качестве объекта для агрессии чаще всего выбирает более слабых людей — "того, кто не даст сдачу: ребенка, официанта, морально слабого человека или человека, который не готов защищаться именно сейчас".

Читайте также"Научили бояться быть плохим": психолог посоветовала, как стать лучше"Согласитесь, как бы вас не бесил соседский бульдог, вы не начинаете дубасить его ногами от злости. Почему? Ответ очевиден: он сможет дать сдачу, еще и на чай оставит…", — добавила Холоденко.

"Проснулся крокодил — пойди отожмись, пробегись, проговори, спой песню, переключи внимание, подыши, почитай анекдоты…", — посоветовала кандидат наук.

Ранее Наталья Холоденко поделилась, что людям мешает продвигаться стереотипное мышление. Психолог подчеркивала, что если человек необучаем — это настоящая трагедия.