"Ноги километровые!": Оля Полякова покорила сеть смелым нарядом

Певица покрасовалась на премьере фильма "Свингеры-2".
Эпатажная украинская певица Оля Полякова вновь покорила фанатов своими бесконечными ногами на премьере фильма "Свингеры-2", в котором она снялась вместе с Дзидзьо и Дашей Астафьевой.
На своей странице в Insragram 34-летняя знаменитость покрасовалась в платье от украинского дизайнера Julia Aysina. Наряд идеально подошел певице: выгодно подчеркнул ее талию, сделал акцент на декольте, а также продемонстрировал ее длинные ноги благодаря высокому разрезу до бедра.
"Свингеры! С 1 марта! Все в кино! Я! Я и мой киношный муж Михаил Кукуюк!", - подписала фото певица.
Поклонники восхитились длиной ног артистки, и расхвалили за роскошный образ.
"Платье бомба!", "Ноги километровые!", "Вы роскошная!", "Божественно красива", - писали юзеры.
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