"Ноги километровые!": Оля Полякова покорила сеть смелым нарядом

Оля Полякова похвасталась роскошной фигурой / https://www.instagram.com/polyakovamusic/

Эпатажная украинская певица Оля Полякова вновь покорила фанатов своими бесконечными ногами на премьере фильма "Свингеры-2", в котором она снялась вместе с Дзидзьо и Дашей Астафьевой.

На своей странице в Insragram 34-летняя знаменитость покрасовалась в платье от украинского дизайнера Julia Aysina. Наряд идеально подошел певице: выгодно подчеркнул ее талию, сделал акцент на декольте, а также продемонстрировал ее длинные ноги благодаря высокому разрезу до бедра.

"Свингеры! С 1 марта! Все в кино! Я! Я и мой киношный муж Михаил Кукуюк!", - подписала фото певица.

Поклонники восхитились длиной ног артистки, и расхвалили за роскошный образ.

"Платье бомба!", "Ноги километровые!", "Вы роскошная!", "Божественно красива", - писали юзеры.

Ранее Оля Полякова рассказала о своем обломе с сексом в самолете.