"Лет двадцать как будто": Светлана Лобода удивила сеть помолодевшим видом

Лобода показала стильный образ / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода покорила поклонников новым образом.

На своей странице в Instagram 36-летняя знаменитость показала селфи, на которых она позирует в деловом пиджаке с поясом на талии. Певица сделала легкую укладку, роковой макияж со стрелками и выбрала массивные серьги.

Поклонники отметили, что с таким минимальным количеством косметики на лице певица выглядит свежо и молодо.

"Просто запах разврата", "Как всегда самая самая, ты просто огонь", "Губастик", "На деловом стиле… очень красива", "Лет двадцать как будто", - писали юзеры.

Ранее Светлана Лобода похвасталась снимком без грима и рассказала о любимом.