Светлана Лобода похвасталась снимком без грима и рассказала о любимом

Светлана Лобода показала фото, на которых запечатлена без грима / instagram.com/lobodaofficial

Известная украинская певица Светлана Лобода, которая часто выступает в Российской Федерации, опубликовала фотографии без грима в легком светлом наряде.

Снимками в нежном образе артистка поделилась на своей странице в Instagram и подписали их стихом о любимом, верном друге.

Исполнительница позировала в легком наряде на фоне зелени, фото за 7 часов собрали почти 60 тысяч лайков.

Лобода подписала снимки таким стихом:

"Любимый, верный друг,

С тобой так горячо,

Я опираюсь смело

На твое плечо".

Фотографии по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Очень красивая", — считает dmitruk.j. "Губастенькая", — отметил shepordd. "Скромность тебе к лицу…", — полагает lev__o563.

Светлана Лобода показала фото, на которых запечатлена без грима / instagram.com/lobodaofficial

Напомним, в мае 2018 года Светлана Лобода во второй раз стала мамой, она снова родила девочку и назвала ее Тильда. СМИ писали, что отцом малышки является солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Позже певицу госпитализировали из-за проблем с почками и провели экстренную операцию.