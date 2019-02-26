Светлана Лобода похвасталась снимком без грима и рассказала о любимом

Фото, опубликованное певицей в соцсети, собрало десятки тысяч лайков.
Известная украинская певица Светлана Лобода, которая часто выступает в Российской Федерации, опубликовала фотографии без грима в легком светлом наряде.
Снимками в нежном образе артистка поделилась на своей странице в Instagram и подписали их стихом о любимом, верном друге.
Исполнительница позировала в легком наряде на фоне зелени, фото за 7 часов собрали почти 60 тысяч лайков.
Лобода подписала снимки таким стихом:
"Любимый, верный друг,
С тобой так горячо,
Я опираюсь смело
На твое плечо".
Фотографии по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Очень красивая", — считает dmitruk.j. "Губастенькая", — отметил shepordd. "Скромность тебе к лицу…", — полагает lev__o563.
Напомним, в мае 2018 года Светлана Лобода во второй раз стала мамой, она снова родила девочку и назвала ее Тильда. СМИ писали, что отцом малышки является солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Позже певицу госпитализировали из-за проблем с почками и провели экстренную операцию.