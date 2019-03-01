"Анорексия это уже не смешно": Алла Пугачева шокировала сеть исхудавшим видом

Поклонники встревожены состоянием здоровью Примадонны.
Легендарная российская певица Алла Пугачева вызвала жаркие обсуждения своим внешним видом среди поклонников.
Снимок похудевшей Примадонны появился на фан-странице артистки. На фото она позирует в черной кофте, брюках в тон и серебристом пиджаке.
Поклонники по-разному отреагировали на фото: одни считают, что певица слишком похудела, другие же раскритиковали выбор ее наряда.
"Анорексия это уже не смешно", "Стройняшка, вот в ее годы иметь такую фигуру, просто супер", "Как-то, в моем понимании, в таком солидном возрасте одеваться, как студентка, совсем даже не прилично", "Мама-бабушка", - отреагировали юзеры.
Ранее у Аллы Пугачевой рассказали правду об операции.