Госпитализация Пугачевой: у певицы рассказали правду об операции

Пугачева заявила, что со здоровьем у нее все в порядке / Фото: Корреспондент.net

В росСМИ 21 февраля появилась информация об экстренной госпитализации легенды советской эстрады Аллы Пугачевой, которой якобы сделали операцию на сердце.

По данным Дни.ру, Пугачева была госпитализирована с острой болью в груди в институт хирургии имени Вишневского в Москве.

Как утверждает издание, Примадонна жаловалась на неприятные ощущения в грудной клетке и после обследования врачи выяснили, что у Аллы Борисовны нарушен сердечный ритм. Пугачевой в срочном порядке провели операцию на сердце, которую сделал академик Баграт Алекян.

Комсомольская правда сообщает, что концертный директор Аллы Пугачевой Екатерина Чупракова опровергла информацию о госпитализации и операции. Она рассказала, что также узнала о госпитализации из СМИ, но на самом деле Пугачева даже не проходила плановое обследование.

"Алла Борисовна сейчас находится дома. Мы готовимся к предстоящему концерту (17 апреля у Пугачевой сольник в Кремлёвском дворце - Ред.), все у нас хорошо", - заявила Чупракова.

Читайте также"Хочется кушать, а нельзя": Алла Пугачева в провокационном наряде пожаловалась на болезньПримадонна назвала слухи о госпитализации и операции сплетнями и ложью.

"Кто это сказал? Это вранье! Я нахожусь дома и готовлюсь к концерту", - отметила 69-летняя певица.

Эксцентрично отреагировал на распространившуюся в СМИ новость о госпитализации Пугачевой и ее супруг Максим Галкин.

"Это все ложь! Я ума не приложу, откуда это все берется, моя жена дома, все с ней, слава Богу, в порядке. Не понимаю, откуда берутся эти слухи и сплетни, может она когда-то там сходила на обследование... Это абсолютный бред, у нас все хорошо", - пояснил муж Примадонны.

Позже директор Института хирургии имени Вишневского Амиран Ревишвили заявил, что слухи об операции не что иное, как пустая болтовня.

"Никаких операций не было, все это болтология", - сообщил Ревишвили.

При этом он подтвердил, что певица посещала НИИ Вишневского, но только для прохождения планового обследования.

Напомним, в сентябре 2018 года Пугачевой поставили страшный "диагноз". По словам журналиста, заявления певицы о своем старении - не более чем пиар.

А в августе прошлого года в Сети снова "похоронили" Аллу Пугачеву. Примадонна на тот момент отдыхала с семьей в Италии.