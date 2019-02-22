Госпитализация Пугачевой: у певицы рассказали правду об операции

22 февраля 2019, 21:41

В семье Примадонны слухи о проблемах со здоровьем назвали ложью и сплетнями.

Пугачева
Пугачева заявила, что со здоровьем у нее все в порядке / Фото: Корреспондент.net

В росСМИ 21 февраля появилась информация об экстренной госпитализации легенды советской эстрады Аллы Пугачевой, которой якобы сделали операцию на сердце.

По данным Дни.ру, Пугачева была госпитализирована с острой болью в груди в институт хирургии имени Вишневского в Москве.

Как утверждает издание, Примадонна жаловалась на неприятные ощущения в грудной клетке и после обследования врачи выяснили, что у Аллы Борисовны нарушен сердечный ритм. Пугачевой в срочном порядке провели операцию на сердце, которую сделал академик Баграт Алекян.

Комсомольская правда сообщает, что концертный директор Аллы Пугачевой Екатерина Чупракова опровергла информацию о госпитализации и операции. Она рассказала, что также узнала о госпитализации из СМИ, но на самом деле Пугачева даже не проходила плановое обследование.

"Алла Борисовна сейчас находится дома. Мы готовимся к предстоящему концерту (17 апреля у Пугачевой сольник в Кремлёвском дворце - Ред.), все у нас хорошо", - заявила Чупракова.

Читайте также"Хочется кушать, а нельзя": Алла Пугачева в провокационном наряде пожаловалась на болезньПримадонна назвала слухи о госпитализации и операции сплетнями и ложью.

"Кто это сказал? Это вранье! Я нахожусь дома и готовлюсь к концерту", - отметила 69-летняя певица.

Эксцентрично отреагировал на распространившуюся в СМИ новость о госпитализации Пугачевой и ее супруг Максим Галкин.

"Это все ложь! Я ума не приложу, откуда это все берется, моя жена дома, все с ней, слава Богу, в порядке. Не понимаю, откуда берутся эти слухи и сплетни, может она когда-то там сходила на обследование... Это абсолютный бред, у нас все хорошо", - пояснил муж Примадонны.

Позже директор Института хирургии имени Вишневского Амиран Ревишвили заявил, что слухи об операции не что иное, как пустая болтовня.

"Никаких операций не было, все это болтология", - сообщил Ревишвили.

При этом он подтвердил, что певица посещала НИИ Вишневского, но только для прохождения планового обследования.

Напомним, в сентябре 2018 года Пугачевой поставили страшный "диагноз". По словам журналиста, заявления певицы о своем старении - не более чем пиар.

А в августе прошлого года в Сети снова "похоронили" Аллу Пугачеву. Примадонна на тот момент отдыхала с семьей в Италии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
певица слухи операция Алла Пугачева Максим Галкин болезнь сердце госпитализация
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

22:15
"Похоронить своими руками": Лукашенко резко прокомментировал вопрос объединения с РФ
21:41
Госпитализация Пугачевой: у певицы рассказали правду об операции
21:28
По карте киевлянина льготники продолжат ездить бесплатно и без ограничений - КГГА
21:13
В Госкино получили рекордные 11,6 млн грн от производителя фильма Зеленского Я, ты, он, она
20:44
В России поддержали дуэт Anna Maria после скандального заявления о Крыме
20:37
"Зима, изыди" и снежный Армагеддон: сеть заполонили фото и видео первого за 57 лет снега в Лос-Анджелесе Фото Видео
20:02
В квартиру спящей подруги Гандзюк ночью проникли неизвестные
19:53
"Это Россия против Украины": The Guardian дало оценку будущему матчу Динамо-Челси Видео
19:27
Кличко оговорился в телеэфире, повысив смертность в больницах Видео
19:11
Секретная диета Кейт Миддлтон: как матери троих детей удается сохранить такую потрясающую фигуру Видео
19:02
"Политическая катастрофа": Расторгуев обвинил Украину в искажении истории
18:36
Вятрович пообещал избавить украинцев от "имперского наследия" специальным законом Видео
18:25
"Их устраивает аннексия Крыма": в Украине требуют исключить из нацотбора дуэт Anna Maria
18:14
Внесенный на рассмотрение Рады законопроект о выборах легализует слежку за кандидатами – эксперт
18:06
Из-за киевских патрульных парень замерз насмерть Видео
17:44
У Януковича подали апелляцию Видео
17:26
Вокруг Эмили Ратаковски разгорелся скандал: модель назвала Украину Россией
17:09
Экс-постпред Порошенко в Крыму предупредил о возможной новой агрессии РФ Керченском проливе Видео
17:00
ЕС продлит санкции против Януковича – СМИ
16:50
"Какие реформы, бл*дь?!!": в сети возмутились из-за роста прибыли киевской Roshen в 4 раза Видео
16:38
"Все равно умрете!": вскрылись шокирующие подробности смерти звезды "Глухаря"
15:34
Эксперт сказал, на каких основаниях в Украину должны вернуться Крым и часть Донбасса Видео
15:30
Амосову обвинили в новой попытке штурма медуниверситета имени Богомольца Видео
15:25
Журналист объяснил, как отказ от 8 Марта мешает Украине стать богатой страной Видео
15:06
Развал России будет катастрофой для Украины — историк
15:04
В Австрии "отрезали" часть территории Украины
15:03
Без Украины не обошлось: Захарова раскрыла тайный план США по войне в Венесуэле Видео
14:33
"Голая, следы насилия": в Киеве у метро нашли мертвой женщину Фото Видео
14:31
"Власти о своих моряках забыли": эксперт объяснил, в чем просчиталась Украина в конфликте на Азове Видео
14:28
Посольство США: коррупция препятствует украинцам достичь успеха
14:15
Стал известен соперник Динамо в 1/8 Лиги Европы
14:08
В Москве задержан бывший "министр продовольствия ДНР"
13:56
Нафтогаз установил новые цены на газ для промышленных потребителей Видео
13:45
Лукашенко анонсировал ответные меры на американские ракеты в Украине
13:38
Финал нацотбора на Евровидение-2019: кто победит, голосование Видео
13:16
Зеленский оторвался от преследователей в новом президентском рейтинге Видео
12:58
Майли Сайрус обнажилась для глянца Фото
12:33
Молдова будет выбирать между Европой и Россией – AFP
12:30
"Подбиты танки, уничтожен блиндаж": на Луганщине боевики "выгребли" — волонтер Видео
12:10
Из России выезжает образованная молодежь – Atlantic Council
11:57
Финалистки нацотбора оскандалились в прямом эфире из-за "Крымнаш" и "войны с РФ нет" Видео
11:56
НБУ "освежил" 500 гривен: купюру ввели в оборот
11:51
Скандал на Житомирщине: учительница жестоко избила ребенка прямо на уроке Видео
11:31
Стало известно о серьезном обвале рейтинга путинского послания
10:59
Морозы отступят: синоптик рассказала о новом потеплении Видео
10:56
Девушка дня Instagram: сексапильная экс- "ВИА Гра" Санта Димопулос Фото
10:40
"Ненависть, как к Порошенко": журналист раскрыл планы РФ по новому президенту Украины Видео
10:25
"Полуфашистский закон": Будапешт обвинил Киев в нарушении прав меньшинств Видео
10:10
"Фура без тормозов": в Киеве на Крещатике произошло серьезное ДТП, опубликованы фото Фото
09:56
Европейский суд отклонил запрос Украины по пленным морякам Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться