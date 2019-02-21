Галкин отреагировал на сообщение о госпитализации Пугачевой

Галкин заявил, что у него в семье все хорошо / Фото: Instagram/Максим Галкин

Известный российский шоумен и телеведущий Максим Галкин отреагировал на публикации СМИ о госпитализации его супруги Аллы Пугачевой.

В комментарии Mk.ru Галкин гневно заявил, что данная информация является ложью.

"Я ума не приложу, откуда это все берется, моя жена дома, все с ней, слава Богу, в порядке", - сказал супруг Пугачевой.

Галкин назвал распространение подобной информации о Примадонне в прессе "абсолютным бредом".

"У нас все хорошо", - добавил Галкин.

Напомним, росСМИ сообщили об экстренной госпитализации Аллы Пугачевой из-за острой боли в груди.

Как сообщалось, Садальский рассказал подробности болезни Пугачевой. Он убежден, что своих недавним похудением Алла Борисовна также "обязана" своему заболеванию.

В сентябре 2018 года Пугачевой поставили страшный "диагноз". По словам журналиста, заявления певицы о своем старении - не более чем пиар.

А в августе прошлого года в Сети снова "похоронили" Аллу Пугачеву. Примадонна отдыхает с семьей в Италии и пока на тот свет не собирается.