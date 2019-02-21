У Пугачевой официально прокомментировали новости об экстренной госпитализации певицы

РосСМИ сообщили об экстренной госпитализации Пугачевой / instagram.com/alla_orfey

21 февраля росСМИ сообщили об экстренной госпитализации Аллы Пугачевой из-за острой боли в груди.

Концертный директор примадонны Екатерина Чупракова прокомментировала сообщения, что Пугачевой срочно провели операцию на сердце в институте хирургии имени Вишневского в Москве.

"Она ездит по делам, я только что с ней встречалась. Но сейчас она поехала домой. У нее все в порядке, она жива-здорова. Никакой операции не делали, это все вранье", – цитирует 5 канал Чупракову.

Читайте такжеАстролог раскрыл, с кем Галкин изменяет ПугачевойРанее стало известно о неудачной пластической операции Пугачевой. Певица понадеялась на элитную клинику в Швейцарии, но получила вместо красоты инфекцию.

Напомним, Алла Пугачева рассказала, из-за кого завершила сольную карьеру. Примадонна российской эстрады пустилась в воспоминания.

Как сообщалось, Садальский рассказал подробности болезни Пугачевой. Он убежден, что своих недавним похудением Алла Борисовна также "обязана" своему заболеванию.

В сентябре 2018 года Пугачевой поставили страшный "диагноз". По словам журналиста, заявления певицы о своем старении - не более чем пиар.

А в августе прошлого года в Сети снова "похоронили" Аллу Пугачеву. Примадонна отдыхает с семьей в Италии и пока на тот свет не собирается.