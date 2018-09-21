Садальский рассказал подробности болезни Пугачевой

Пугачева, вероятно, больна сахарным диабетом / Фото:www.1tv.ru

Эпатажный российский актер Станислав Садальский предположил, что известная певица Алла Пугачева больна сахарным диабетом.

В интервью изданию Собеседник он назвал исполнительницу инсулинозависимой.

"Наверное, она уже инсулинозависимая. Диабет не щадит никого!" — заявил актер.

Садальский убежден, что своих недавним похудением Алла Борисовна также "обязана" диабету. Он заявил, что зависимые от инсулина люди, как правило, существенно теряют вес.

Ранее в интервью Пугачева подтверждала, что пьет таблетки от диабета, однако об инсулине не упоминала. Она подчеркнула, что ощущает старость и тот факт, что организм дает сбой.

"Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей", — отметила она.

Напомним, дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина близнецы Лиза и Гарри Галкины 18 сентября отметили первый юбилей – малышам исполнилось 5 лет.