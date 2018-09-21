Садальский рассказал подробности болезни Пугачевой

Артист полагает, что легенда советской эстрады больна сахарным диабетом.
Эпатажный российский актер Станислав Садальский предположил, что известная певица Алла Пугачева больна сахарным диабетом.
В интервью изданию Собеседник он назвал исполнительницу инсулинозависимой.
"Наверное, она уже инсулинозависимая. Диабет не щадит никого!" — заявил актер.
Садальский убежден, что своих недавним похудением Алла Борисовна также "обязана" диабету. Он заявил, что зависимые от инсулина люди, как правило, существенно теряют вес.
Ранее в интервью Пугачева подтверждала, что пьет таблетки от диабета, однако об инсулине не упоминала. Она подчеркнула, что ощущает старость и тот факт, что организм дает сбой.
"Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей", — отметила она.
Напомним, дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина близнецы Лиза и Гарри Галкины 18 сентября отметили первый юбилей – малышам исполнилось 5 лет.