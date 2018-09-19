Алла в леопарде и горящий Киркоров: дети Пугачевой и Галкина отметили день рождения

Гарри и Лиза Галкины отметили 5-летие / https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина близнецы Лиза и Гарри Галкины 18 сентября отметили первый юбилей – малышам исполнилось 5 лет.

На страницах в Instagram звезд российской и украинской эстрады появились фото и видео с празднования дня рождения Гарри и Лизы.

Малышей развлекали фокусники, танцующий динозавр, детям знаменитостей устроили шоу мыльных пузырей. К слову, фокусники удивили присутствующих трюком с Киркоровым - они подожгли ему руку.

Сама Пугачева появилась на торжестве в леопардовом костюме в пижамном стиле. Пришли поздравить близнецов Светлана Лобода со своей старшей дочерью Евой.

Также побывал на праздновании и Сергей Лазарев, который пришел с сыном Никитой. Мальчик лихо отплясывал брейкданс на танцполе.

Гостей угощали огромным тортом в виде сказочного замка, который был украшен кукольными фигурками Гарри и Лизы.

Ранее стало известно, как живут дети АллыПугачевой и Максима Галкина.