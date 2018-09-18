Штат прислуги и сотни тысяч рублей на детсад: как живут дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Детям Пугачевой и Галкина исполняется 5 лет / instagram.com/alla_orfey

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина близнецы Лиза и Гарри Галкины 18 сентября отмечают день рождения – малышам исполняется 5 лет.

Издание "Starhit" решило разузнать, как же живут самые популярные дети России.

Еще в 2015 году близнецов отдали в элитный детский сад "Кот в сапогах", который находится неподалеку от поселка Грязь, где и проживает знаменитая семья. Обучение в таком заведение Пугачевой обходится примерно в 195 тысяч рублей за одного ребенка.

"В обычные дни Лизу и Гарри по утрам привозят няня с водителем. А когда мы устраиваем мероприятия, Алла Борисовна и Максим приезжают лично, обычно их сопровождают несколько охранников. Смотрят вместе с остальными родителями представление, общаются со всеми детишками, хвалят и своих, и чужих", – рассказывали сотрудники "Кота в сапогах".

Кроме того, для каждого из детей наняли няню - их услуги обходятся примерно в 100 тысяч рублей ежемесячно.

Кроме того, детей на дополнительных языковых уроках обучает педагог родом из Франции, его услуги стоят порядка 100 тысяч рублей в месяц.

Если близнецы отправляются на светское мероприятие, из сопровождает охрана, а в детсад Гарри и Лизу отвозит личный водитель.

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