Штат прислуги и сотни тысяч рублей на детсад: как живут дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина

18 сентября 2018, 14:32

18 сентября близнецам исполняется 5 лет.

Алла Пугачева
Детям Пугачевой и Галкина исполняется 5 лет / instagram.com/alla_orfey

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина близнецы Лиза и Гарри Галкины 18 сентября отмечают день рождения – малышам исполняется 5 лет.

Издание "Starhit" решило разузнать, как же живут самые популярные дети России.

Еще в 2015 году близнецов отдали в элитный детский сад "Кот в сапогах", который находится неподалеку от поселка Грязь, где и проживает знаменитая семья. Обучение в таком заведение Пугачевой обходится примерно в 195 тысяч рублей за одного ребенка.

"В обычные дни Лизу и Гарри по утрам привозят няня с водителем. А когда мы устраиваем мероприятия, Алла Борисовна и Максим приезжают лично, обычно их сопровождают несколько охранников. Смотрят вместе с остальными родителями представление, общаются со всеми детишками, хвалят и своих, и чужих", – рассказывали сотрудники "Кота в сапогах".

Кроме того, для каждого из детей наняли няню - их услуги обходятся примерно в 100 тысяч рублей ежемесячно.

Кроме того, детей на дополнительных языковых уроках обучает педагог родом из Франции, его услуги стоят порядка 100 тысяч рублей в месяц.

Если близнецы отправляются на светское мероприятие, из сопровождает охрана, а в детсад Гарри и Лизу отвозит личный водитель.

Ранее астролог раскрыл хитрый план Галкина.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Алла Пугачева Максим Галкин Лиза Галкина Гарри Галкин
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
15:22
Ломаченко возглавил боксерский рейтинг авторитетного американского издания
15:00
Украинские бизнесмены спрогнозировали курс доллара в 2019-м Видео
14:55
"Гавкаете целый день": Ирина Луценко и Кужель переругались в Раде из-за Тимошенко Видео
14:53
Чат с политологом Анатолием Октисюком
14:36
"Смелый образ". Надя Дорофеева покрасовалась в латексной юбке и топике Видео
14:35
Рада расширила состав ЦИК
14:32
Штат прислуги и сотни тысяч рублей на детсад: как живут дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Видео
14:25
Томос об автокефалии: в УПЦ МП заговорили о "гражданском неповиновении"
14:14
Упадок и безысходность. В Сети показали фото упадка легендарного стадиона в Донецке Фото
13:53
Отравление Скрипалей: Евросоюз отказался расширить санкции против РФ
13:52
"Сбор бабок на х*йню": в среде волонтеров разгорелся скандал из-за поставок оружия
13:51
"Как на обложку журнала": Макс Барских восхитил фанатов архивным снимком
13:40
Кум Путина дал позитивный прогноз по Сенцову Видео
13:35
Выбрасывали на свалку: в херсонской больнице мертворожденных детей считали биомусором Видео
13:28
Рада приняла важное решение по переселенцам
13:24
Российское "исчадие ада" может взять реванш в Украине мнение
13:20
Народный синоптик спрогнозировал, когда в Украине задождит Видео
13:19
Триумф "Игры престолов": стали известны лауреаты премии "Эмми-2018" Фото
13:00
Медведчук раскрыл позицию Путина по Донбассу Видео
12:40
В Киеве на станцию метро "Политехнический институт" временно нельзя будет попасть в час пик
12:35
Корчинский об избитой журналистке у Генпрокуратуры: "Националисты будут мстить" Видео
12:28
Катастрофа ИЛ-20 в Сирии: появилась реакция Путина
12:21
"Нежность с нотками игривости": Тина Кароль заворожила поклонников новыми фото
12:20
"Народный фронт" потребовал срочно принять закон о регистрации агентов влияния агрессора Видео
12:15
"За минуту открыли": в Киеве обчистили авто известной ведущей
12:12
ИЛ-20 в Сирии: Россия официально обвинила Израиль в катастрофе
12:04
Антикоррупционное агентство внесло предписание Геннадию Кернесу
12:02
Катастрофа ИЛ-20 в Сирии: найдены обломки самолета и фрагменты тел погибших
11:59
В "Нафтогазе" назвали сроки повышения цен на газ
11:49
Что на самом деле мешает Украине вступить в НАТО мнение
11:48
Катастрофа ИЛ-20 в Сирии: Израиль уведомил Россию об атаке за минуту до удара
11:36
Девушка дня Instagram: горячая жена сербского футболиста Елена Карлеуша Фото
11:36
Риск внутренних кровоизлияний: медики предупредили об опасности популярного лекарства
11:12
Катастрофа Ил-20 в Сирии: все, что известно на данный момент
10:59
ИЛ-20 в Сирии сбили: Минобороны России установило причастных Видео
10:59
Луценко внес представления в Раду о снятии неприкосновенности с трех нардепов Фото
10:51
"Ничего святого нет". Климкин возмутился кибератаками на Вселенский Патриархат
10:47
Чат с писателем Сергеем Жаданом
10:42
Суд разрешил задержать экс-майора Мельниченко и арестовал его имущество
10:26
СМИ сообщили о "критическом инциденте" на борту исчезнувшего российского ИЛ-20 в Сирии
09:59
Смертельное селфи: под Киевом подросток погиб на крыше электрички, опубликовано фото
09:54
Тимошенко допустила фальстарт мнение
09:50
Во Франции отреагировали на сообщение о причастности к исчезновению российского ИЛ-20 в Сирии
09:45
"Вы все убийцы". Скандальная экс-регионалка Бондаренко устроила истерику на росТВ Видео
09:43
В Крыму заявили о частичном разрушении отстойника химзавода со стороны Украины Видео
09:09
Пьяный херсонец на лодке "Крым" взял на таран российский танкер
08:53
Российский ИЛ-20 в Сирии могли сбить с французского корабля
08:45
ЕС вступил в стадию импотенции мнение
08:44
"Террористический сосед уберется с Донбасса и Крыма": украинский генерал оценил стройку военной базы на Азове
08:31
Властям на руку эмиграция самых активных и думающих мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять