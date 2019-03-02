"Так плохо": Регина Тодоренко с сыном улетела от Влада Топалова

Жена Влада Топалова вместе с сыном улетела на отдых / instagram.com/vladtopalovofficial

Российский певец, бывший солист группы "Smash!" Влад Топалов сообщил, что его жена — украинская телеведущая, исполнительница Регина Тодоренко вместе с их сыном Михаилом улетела на отдых.

Супруга с ребенком улетели отдыхать на две недели, рассказал артист в видеообращении, опубликованном на его странице в Instagram.

Топалов поделился, что скучает по семье, ему грустно, пусто дома и ничего не хочется.

"…Мне так плохо, я не думал, что будет так плохо. Наверное, те, у кого есть дети и жены, семьи, наверное, меня поймут. Ужасно… кто-то на моем месте, наверное, радовался бы… а мне так пусто дома… грустно, ничего не хочу, меня тошнит…", — рассказал певец.

Напомним, в конце июля 2018 года стало известно, что Регина Тодоренко согласилась выйти замуж за Влада Топалова. В ноябре пара засветила обручальные кольца. В начале декабря ведущая родила первенца.