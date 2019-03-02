"Так плохо": Регина Тодоренко с сыном улетела от Влада Топалова

2 марта 2019, 17:40

Певец пожаловался, что ему пусто дома после отлета семьи.

Регина Тодоренко вместе с сыном улетела на отдых
Жена Влада Топалова вместе с сыном улетела на отдых / instagram.com/vladtopalovofficial

Российский певец, бывший солист группы "Smash!" Влад Топалов сообщил, что его жена — украинская телеведущая, исполнительница Регина Тодоренко вместе с их сыном Михаилом улетела на отдых.

Супруга с ребенком улетели отдыхать на две недели, рассказал артист в видеообращении, опубликованном на его странице в Instagram.

Топалов поделился, что скучает по семье, ему грустно, пусто дома и ничего не хочется.

"…Мне так плохо, я не думал, что будет так плохо. Наверное, те, у кого есть дети и жены, семьи, наверное, меня поймут. Ужасно… кто-то на моем месте, наверное, радовался бы… а мне так пусто дома… грустно, ничего не хочу, меня тошнит…", — рассказал певец.

Напомним, в конце июля 2018 года стало известно, что Регина Тодоренко согласилась выйти замуж за Влада Топалова. В ноябре пара засветила обручальные кольца. В начале декабря ведущая родила первенца.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Регина Тодоренко Влад Топалов
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

18:51
На Буковине священники устроили мордобой из-за перехода церкви в ПЦУ
18:28
Названы баснословные цифры гонораров Maruv в России
18:07
"Уроды, б*я, уйди отсюда": во Львове маршрутчик устроил скандал с льготниками
17:40
"Так плохо": Регина Тодоренко с сыном улетела от Влада Топалова Видео
17:38
"Нас обманывают": экс-министр предупредил о масштабном подкупе накануне выборов Видео
17:04
Выборы-2019: стало известно, сколько ЦИК хочет потратить на печать бюллетеней
16:57
Под Киевом пьяный полицейский за рулем иномарки насмерть сбил человека на переходе Видео
16:34
"Нехватка витамина": эксперт назвал возможную причину нежелания работать Видео
16:25
В Крыму потроллили Климкина: пригласили отпраздновать годовщину аннексии полуострова
16:21
Слава из "НеАнгелов" показала идеальные формы в мини-бикини
16:09
"Очень крупное ДТП": под Москвой в аварии пострадали украинцы
16:08
Скандал в Ровенской области: врачей обвинили в смерти младенца в утробе матери Видео
15:51
Эксперт прокомментировал слова Климкина о "более украинском" Крыме
15:36
Скончался известный украинский писатель и сценарист
15:18
Даша Астафьева откровенно призналась о запретах в сексе Видео
15:10
"Убивай его нах*й!" В Херсоне произошла массовая драка между радикалами и ветеранами АТО Видео
15:03
В США рассказали, когда в Украину прибудут подержанные катера класса Island Видео
14:57
"Смотрю на фото и удивляюсь": Ани Лорак смутила поклонников новым нарядом
14:41
"Штирлиц" сообщил об уничтожении командира мотострелков "ДНР"
14:39
"Вставай, Донбасс": в Харькове сорвали концерт соавтора гимна "ДНР" Видео
14:36
"Какая старая": Таисия Повалий шокировала сеть снимком без фотошопа
14:25
Оккупанты отреагировали на требование Нафтогаза по компенсациям
13:57
"Убийство младенца": в Киеве в пакете выбросили новорожденную девочку Фото
13:56
Синоптики рассказали, где в Украине ударят морозы до –15° Видео
13:27
На Житомирщине в доме найдены мертвыми четверо мужчин: названа возможная причина гибели
13:24
"Он просто озверел": Порошенко хлопнул девушку по лицу Видео
12:56
"Потап разрешает это показывать?": Настя Каменских разочаровала фанатов фото в нижнем белье
12:55
"Губят мужчин": психолог назвала опасные типы женщин Видео
12:27
"В его доме пожар": Лукашенко распек Порошенко из-за Донбасса
12:26
Знала дату своей смерти: внезапно умерла участница "Битвы экстрасенсов" Симона Бородина
12:11
Как Лукашенко пытается увернуться от крепких объятий Кремля мнение
12:01
Вице-адмирал НАТО назвал необычное оружие Путина Видео
11:31
Maruv превратилась в блондинку и спела песню Siren Song под гитару Видео
11:21
Вице-президент "Карпат" спел матерную песню и уволился
10:47
Девушка дня Instagram: сексуальный блогер с идеальными формами Саша Шамко Фото
10:45
"Закопала живого младенца": на Одесчине мать убила новорожденную дочь Видео
10:38
Россия – это отсталая страна, которая вооружается до зубов мнение
10:15
Садовый раскрыл, о чем говорил с Зеленским Видео
10:05
Умер российский нобелевский лауреат Жорес Алферов
09:50
Порошенко рассказал о "нерадужных" последствиях плана Путина по Донбассу Видео
09:43
"Неблаговидные дела": Аваков рассказал о сотрудничестве СБУ и радикалов
09:24
В Крыму бушевал ураган: сорваны крыши, повалены деревья Фото
09:09
Порошенко отдал приказ по бойцам на передовой
08:48
Нардеп рассказал, как Порошенко поссорился с рядом стран НАТО
08:46
Какие "газовые" проблемы ждут Украину мнение
08:10
Рыбные котлеты: самые вкусные рецепты котлет из разной рыбы
07:58
Варфоломей принял важное решение по автокефалии ПЦУ
07:37
"Красиво выйти из игры": политолог объяснил, зачем Садовый снял кандидатуру в пользу Гриценко Видео
07:35
В посольстве РФ в США станцевали украинский танец
07:16
Как рушится мечта Порошенко мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться