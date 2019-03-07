Светлана Тарабарова презентовала яркий клип-мюзикл, который хочется пересматривать

Светлана Тарабарова представила новый клип / Пресс-служба

Украинская певица и композитор Светлана Тарабарова выпустила новый клип на песню "Мені казково", вошедшую в альбом "23:25".

Настоящий "нео-мюзикл" артистка выложила на своем YouTube-канале.

Съемки клипа проходили в одном из киевских отелей, который по сценарию из обычного превращается в место волшебной вечеринки. В новой видеоработе поклонники увидят настоящий музыкальный мюзикл с яркими образами и стильной хореографией от Дениса Стульникова.

Стоит отметить, что молодая мама Tarabarova находится в идеальной форме и уже готова удивить страну необычным туром в поддержку альбома "23:25" - #FOLLOWERS ONLY TOUR.

График тура и специальный код, без которого невозможно приобрести билеты на концерт, можно найти на страницах Светланы в социальных сетях.

Ранее Светлана Тарабарова представила солнечное lyric-видео.