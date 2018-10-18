Спустя месяц после рождения ребенка Светлана Тарабарова представила солнечное lyric-видео

Певица презентовала трек из нового альбома.
Украинская певица и композитор Светлана Тарабарова выпустила новое lyric-видео на песню "Ти особливий".
Ролик появился на YouTube-канале певицы.
На видео Тарабарова в коротеньком платьице приезжает в лес, надевает наушники и под лирический трек наслаждается утренними лучиками солнца.
Песня входит в новый альбом певицы под названием "23:25", а ролик является частью 38-минутного музыкального фильма.
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