Спустя месяц после рождения ребенка Светлана Тарабарова представила солнечное lyric-видео

Светлана Тарабарова выпустила lyric-видео / https://www.instagram.com/tarabarova/?hl=ru

Украинская певица и композитор Светлана Тарабарова выпустила новое lyric-видео на песню "Ти особливий".

Ролик появился на YouTube-канале певицы.

На видео Тарабарова в коротеньком платьице приезжает в лес, надевает наушники и под лирический трек наслаждается утренними лучиками солнца.

Песня входит в новый альбом певицы под названием "23:25", а ролик является частью 38-минутного музыкального фильма.

Ранее Светлана Тарабарова рассказала о партнерских родах с мужем.