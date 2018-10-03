Светлана Тарабарова рассказала о партнерских родах с мужем

3 октября 2018, 15:55

Певица призналась, что без поддержки супруга ей было бы очень тяжело.

Светлана Тарабарова
Светлана Тарабарова рассказала об опыте партнерских родов / instagram.com/tarabarova

Украинская певица и композитор Светлана Тарабарова, которая 9 сентября родила первенца, впервые рассказала об опыте партнерских родов с супругом Алексеем Бондарем.

Исполнительница на своей странице в Instagram поделилась, что в самый ответственный момент ее муж был рядом.

"Много дискуссий на тему должен ли отец присутствовать во время родов? Я на своем опыте убедилась, что если близкий человек действительно партнер по жизни – рожать надо вместе! У меня была огромная поддержка всю беременность, роды и сейчас послеродовой период - это мой Алексей", - написала Тарабарова.

Артистка и ее муж перед родами проходили "Школу ответственного родительства", где Алексей научился делать массаж, который делал певице во время схваток.

"Мне было бы очень тяжело, если бы рядом не было его. Все схватки он делал мне массаж, в самые тяжелые моменты он дышал вместе со мной. И это меня реально успокаивало! Я испытывала, несмотря на бешеную боль, всю его любовь. Мы безумно счастливы, что решились пройти весь этот путь вместе", - подытожила Тарабарова.

МИ НАРОДЖУВАЛИ РАЗОМ! ⠀ Нарешті вдома, все спокійно, почуваю себе добре і є хвилинка поділитись з вами одним з найважливіших питань - ПІДТРИМКА ПІД ЧАС ПОЛОГІВ . Іншими словами - #ПартнерськіПологи . ⠀ Багато дискусій є на тему чи мусить батько бути присутнім під час пологів ? Я на своєму досвіді переконалась, що якщо близька людина справді партнер по життю - народжувати треба разом! ⠀ В мене була величезна підтримка всю вагітність , пологи і зараз післяпологовий період - це мій Олексій) ❤️?? Мені було б дуууже важко , якщо б поряд не було його.. Всі перейми він робив мені массаж, який ми навчилися робити разом в Школі Відповідального Батьківства @leleka_clinic a_clinic . В найважчі моменти він дихав разом зі мною. І це мене реально заспокоювало! Я відчувала попри скажений біль, всю його любов. Ми шалено-щасливі, що наважилися пройти весь цей шлях разом . ⠀ А що ви думаєте з приводу #ПартнерськіПологи ? Пишіть в коментах ?? ⠀ А ми на прогулянку;) ⠀ #ДОБРЕСЕРЦЕ #TARABAROVA #тарабарова #світла_сторона_музики

Публикация от @ tarabarova

Ранее Светлана Тарабарова умилила сеть снимком с новорожденным сыном.

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Светлана Тарабарова
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