Светлана Тарабарова рассказала о партнерских родах с мужем

Светлана Тарабарова рассказала об опыте партнерских родов / instagram.com/tarabarova

Украинская певица и композитор Светлана Тарабарова, которая 9 сентября родила первенца, впервые рассказала об опыте партнерских родов с супругом Алексеем Бондарем.

Исполнительница на своей странице в Instagram поделилась, что в самый ответственный момент ее муж был рядом.

"Много дискуссий на тему должен ли отец присутствовать во время родов? Я на своем опыте убедилась, что если близкий человек действительно партнер по жизни – рожать надо вместе! У меня была огромная поддержка всю беременность, роды и сейчас послеродовой период - это мой Алексей", - написала Тарабарова.

Артистка и ее муж перед родами проходили "Школу ответственного родительства", где Алексей научился делать массаж, который делал певице во время схваток.

"Мне было бы очень тяжело, если бы рядом не было его. Все схватки он делал мне массаж, в самые тяжелые моменты он дышал вместе со мной. И это меня реально успокаивало! Я испытывала, несмотря на бешеную боль, всю его любовь. Мы безумно счастливы, что решились пройти весь этот путь вместе", - подытожила Тарабарова.

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