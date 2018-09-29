"На этом фото нам 8 дней": Светлана Тарабарова умилила сеть снимком с новорожденным сыном

Певица впервые показала своего сына Ивана.
Украинская певица и композитор Светлана Тарабарова, которая 9 сентября родила первенца, впервые показала своего сына Ивана.
Фото с малышом исполнительница поделилась на своей странице в Instagram – маленький Иван уместился рядом с плечом Тарабаровой, мило скрестив ножки.
"8 дней, как моя жизнь изменилась раз и навсегда. В сердце безграничная любовь и еще не ощущалась усталость от бессонных ночей. Но теперь я понимаю крылатые выражения мам "я не спала уже полтора года". Безгранично благодарна за то, что первая фотосессия Ивана была идеальной по атмосфере и теперь мы имеем такие милые фото на память", - написала Тарабарова.
Подписчики звездной мамы восхитились трогательным фото, и оставили множество пожеланий Ивану.
"Маленький ангелочек", "Очень нежно", "Пусть малыш будет счастлив", "Здоровья и счастья вам, и этому маленькому чуду", - желали поклонники.
На цій світлині нам 8 днів ? ⠀ 8 днів , як моє життя змінилося раз і назавжди , в серці безмежна любов і ще не відчувалася втома від недоспаних ночей ( тепер я розумію крилаті вирази мам " я не спала вже півтора року?♀️" ) тому я безмежно вдячна @elenponomaryova за те, що перша фотосесія Івана була ідеальною за атмосферою і тепер ми маємо такі мімімішні фото на згадку ???? ⠀ @elenponomaryova - ти неймовірна жінка і профі своєї справи , тому я хочу і буду розповідати всім про твій талант ❤️ Дякуємо безмежно ? ⠀ люди, намалюйте нам, будь ласка , теплих емоджі ?????? у коменти , ⠀ обов‘язково подивіться у профілі @elenponomaryova фото новонароджених ДОБРИХ СЕРДЕЦЬ ❤️ ( це заряджає на весь день теплом) ? ⠀ ?і не забудьте сторіз обов‘язково☝?там я покажу, як ми знімали ? ⠀ #ДОБРЕСЕРЦЕ #TARABAROVA #світла_сторона_музики #тарабарова #elenponomaryovaphotographer
Отметим, что Тарабарова и ее муж Алексей Бондарь стали родителями 9 сентября, мальчик родился в 23.25 вечера весом 3.760 кг и ростом 55 см.
Ранее Светлана Тарабарова показала стройную фигуру после родов.