"На этом фото нам 8 дней": Светлана Тарабарова умилила сеть снимком с новорожденным сыном

Светлана Тарабарова показала фото с сыном / instagram.com/tarabarova

Украинская певица и композитор Светлана Тарабарова, которая 9 сентября родила первенца, впервые показала своего сына Ивана.

Фото с малышом исполнительница поделилась на своей странице в Instagram – маленький Иван уместился рядом с плечом Тарабаровой, мило скрестив ножки.

"8 дней, как моя жизнь изменилась раз и навсегда. В сердце безграничная любовь и еще не ощущалась усталость от бессонных ночей. Но теперь я понимаю крылатые выражения мам "я не спала уже полтора года". Безгранично благодарна за то, что первая фотосессия Ивана была идеальной по атмосфере и теперь мы имеем такие милые фото на память", - написала Тарабарова.

Подписчики звездной мамы восхитились трогательным фото, и оставили множество пожеланий Ивану.

"Маленький ангелочек", "Очень нежно", "Пусть малыш будет счастлив", "Здоровья и счастья вам, и этому маленькому чуду", - желали поклонники.

Отметим, что Тарабарова и ее муж Алексей Бондарь стали родителями 9 сентября, мальчик родился в 23.25 вечера весом 3.760 кг и ростом 55 см.

Ранее Светлана Тарабарова показала стройную фигуру после родов.