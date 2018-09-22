Светлана Тарабарова показала стройную фигуру после родов

Светлана Тарабарова похвасталась фигурой / Главред

Украинская певица и композитор Светлана Тарабарова, которая 9 сентября родила первенца, поделилась снимком своей фигуры после родов.

Фото стройной фигуры исполнительница поделилась на своей странице в Instagram – Тарабарова позировала в черном сарафане рядом с коляской.

"Я мечтала надеть этот сарафан с мая месяца. Мамы меня поймут и не только мамы", - написала Тарабарова.

Подписчики певицы отметили, что ее фигура выгляди так, словно певица и не была беременна.

"Светлана, ты прекрасна!", "Какая худышка, красавица просто", "Светлана, фигура шик, как будто и не была беременна", - писали юзеры.

Ранее рассекречено имя новорожденного сына Светланы Тарабаровой.