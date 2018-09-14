Рассекречено имя новорожденного сына Светланы Тарабаровой

Светлана Тарабарова показала фото с выписки с роддома / instagram.com/tarabarova

Стало известно имя сына украинской певицы и композитора Светланы Тарабаровой, которая 9 сентября родила первенца.

Фото выписки из роддома исполнительница и ведущая Соломия Витвицкая поделились на своих страницах в Instagram – Витвицкая рассекретила имя ребенка – новорожденного назвали Иваном.

"Встречали Ивана Алексеевича со счастливыми родителями с роддома! Трогательные моменты, заплаканная новоиспеченная мама @tarabarova и бабушка. Счастливые все мы! Пусть будет Ваш сынишка здоровеньким и дает поспать. Любим!", - трогательно написала Витвицкая.

Сама артистка написала, что не верит в произошедшее, и что держит на руках счастье весом в 3,760 грамм.

"Мы едем домой. Кажется, это все не со мной, на руках держу 3,760 г счастья. Спасибо leleka_clinic всей команде за заботу. Сын получил свой первый документ - свидетельство о рождении", - написала певица.

Подписчики отметили, что певице идет быть мамой, и поздравляли с рождением малыша.

"Счастья вам, и маленькому, чтоб здоровеньким был", "Поздравляем!!! Пусть Ванечка будет здоровым и счастливым", "Поздравляю! Вам идет быть мамой", - желали поклонники.

Отметим, что Тарабарова и ее муж Алексей Бондарь стали родителями 9 сентября, мальчик родился в 23.25 вечера весом 3.760 кг и ростом 55 см.

Ранее Светлана Тарабарова показала первое фото из роддома.