Новоиспеченная мама Светлана Тарабарова показала первое фото из роддома

Светлана Тарабарова поделилась первым фото с сыном / instagram.com/tarabarova

Украинская певица и композитор Светлана Тарабарова, которая 9 сентября родила первенца, поделилась первым снимком с новорожденным сыном.

Фото из роддома исполнительница поделилась на своей странице в Instagram – Тарабарова прижимает кроху к себе, счастливо улыбаясь.

"Поверить до сих пор не могу - мы это сделали! Я благодарю всех за поздравления, теплые слова поддержки, всех неравнодушных, кто переживал, переживал вместе с нашей семьей, мы чувствуем ваше тепло. Я до сих пор не могу поверить, что такое маленькое доброе сердце выбрало меня своей мамой...", - поделилась эмоциями певица.

Отметим, что Тарабарова и ее муж Алексей Бондарь стали родителями 9 сентября, мальчик родился в 23.25 вечера весом 3.760 кг и ростом 55 см. Имя новорожденного супруги не раскрывают.

Напомним, Светлана Тарабарова в октябре 2016 года вышла замуж за своего директора Алексея Бондаря. Певица в июне 2018-го украсила обложку украинского глянцевого журнала Viva!, а также сообщила, что вынашивает мальчика.