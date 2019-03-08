Ани Лорак покрасовалась в платье с декольте до пупка

Ани Лорак поздравила всех женщин с 8 марта / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак, которая официально развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу, покрасовалась в стильном наряде, который вызвал бурную реакцию у поклонников.

На своей странице в Instagram 40-летняя певица показала снимок, на котором она запечатлена в коралловом платье с глубоким декольте.

"С праздником весны, милые девочки!", - подписалал снимок артистка.

Поклонники восхитились и фигурой, и выбором наряда Лорак, оставив сотни поздравлений с главным днем весны.

"С праздником весны, красавица!", "Прекрасная", "Вы сногсшибательны!", "Невероятной красоты. Само совершенство", "Боже мой, какое платье! И фигура! Восхищаюсь!", - писали юзеры.

Ани Лорак покрасовалась в платье с глубоким декольте / https://www.instagram.com/anilorak/

Ранее Ани Лорак покрасовалась в топе без бюстгальтера.