Стало известно место похорон легендарного актера Владимира Этуша

Владимир Этуш будет похоронен на Новодевичьем кладбище / http://www.teatral-online.ru

Известного советского и российского актера театра и кино Владимира Этуша, который умер в субботу, 9 марта в возрасте 96 лет, похоронят на Новодевичьем кладбище, в аллее актеров Театра им. Вахтангова. Гражданская панихида пройдет в самом театре.

Об этом сообщила дочь актера Раиса Этуш, передает Telegram-канал Mash. Дата и время будут известны позже.

В последнее время у актера были проблемы с сердцем, дочь актера Раиса назвала возможную причину смерти актера.

Этуш больше всего запомнился зрителям ролями в фильмах"Кавказская пленница", "12 стульев", "Иван Васильевич меняет профессию", "Приключения Буратино".