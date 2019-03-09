"Это уже мания величия": Ани Лорак нарвалась на критику фанатов из-за образа Клеопатры

Лорак возмутила сеть новым фото / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак, которая официально развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу, вызвала даркие обсуждения под фото в образе Клеопатры.

На своей странице в Instagram 40-летняя певица показала снимок, на котором она запечатлена в роскошном образе последней царицы эллинистического Египта - Клеопатры. На снимке певица восседает на троне, одетая в платье и необычную обувь.

"Все Женщины - Богини! Стоять у руля своей жизни, чувствовать, понимать и принимать. Дарить и Благодарить каждый день", - написала артистка.

Поклонники возмутились такому образу, считая, что влияние "поп-короля" российской эстрады Филиппа Киркорова ни к чему хорошему не приведет.

"Дочь Киркорова", "Это уже какая-то мания величия. Влияние Киркорова сказывается", "Ты же дива была, а теперь богиня?", "Скучно и пафосно, но красиво", - писали юзеры.

Ани Лорак покрасовалась в образе Клеопатры / https://www.instagram.com/anilorak/

Ранее Ани Лорак покрасовалась в платье с декольте до пупка.