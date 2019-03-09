"Хочется, чтобы он был наш": российская певица Апина высказалась о Крыме

Алена Апина при вопросе "чей Крым?" переходит на "словоблудие" / karaoke-besplatno.ru

Популярная в 90-х годах российская певица Алена Апина заявила, что ей очень хочется, чтобы Крым был в составе РФ, но мирным путем.

"Наш Крым, не наш Крым – у меня очень сложное отношение к этим событиям. С одной стороны, конечно, он наш, а с другой стороны, конечно, он не наш. Я не могу сейчас говорить, потому что многого не знаю. Конечно, хочется, чтобы он был наш, и хочется, чтобы мы все это решили как-то полюбовно. Или же вообще не влезать в эту тему. Я сейчас по-русски буду как-то вилять хвостом и говорить всякие словоблудия", - цитирует исполнительницу издание Deutsche Welle.

Апина недоумевает, почему ее внесли в базу Миротворца, и она теперь не может приехать в Украину, поскольку всему виной всего лишь концерт в Архангельске.

"Я помню, я попала в Миротворец. Я знаю, что теперь туда невъездная, потому что пела в Архангельске, где за мной на сцене было написано "Крымнаш". Я же не смотрю, что на заднике написано", - подытожила Апина.

Напомним, российский экс-лидер боевиков Игорь Гиркин (Стрелков) продает медаль, полученную в награду за аннексию Крыма Россией в 2014 году.