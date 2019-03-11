"Можно и на тот свет уйти": Пугачева в мини-платье шокировала сеть истощенным видом

11 марта 2019, 13:52

Певица побывала на юбилее Валерия Леонтьева.

Пугачева
Пугачева удивила поклонников внешним видом / instagram.com/alla_orfey

Легендарная российская певица Алла Пугачева шокировала поклонников своим внешним видом на юбилейном концерте Валерия Леонтьева в Кремлевском дворце – 19 марта ему исполнится 70 лет.

На торжестве Примадонна появилась в черном мини-платье, красном пиджаке такой же длины, как и наряд, кепке и высоких сапогах, которые подчеркнули болезненно худые ноги. Снимок похудевшей Примадонны появился на фан-странице артистки. 

Поклонники отметили, что такой длины платье ей не стоит носить, ведь видны неестественно худые ноги.

Алла Пугачева
Алла Пугачева шокировала сеть внешним видом / https://www.instagram.com/alla_pugacheva_forum

"Не губите себя, вам необходимо добавить хотя бы пару кг", "А я считаю, что худоба уже не здоровая, к сожалению", "Аллочка, милая! В этом возрасте можно и на тот свет уйти, переборщив с диетой! Хотя бы останьтесь такой, не меньше!", "Ощущения, как будто человек болен, худоба не здоровая", "Юбку можно и подлиннее, не девочка уже очень давно, хоть и муж молодой", "Лицо обезображено от операций... Ноги как в Освенциме... Ходячая карикатура... Сделала из себя главным действующим лицом в мыльной опере Пугалкина", - писали юзеры.

Отметим, что певица и сама отметит 70-летие в Кремлевском дворце, дав в апреле первый за 10 лет сольный концерт.

Ранее Максим Галкин рассказал о проблемах Пугачевой из-за возвращения на сцену.

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Алла Пугачева
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