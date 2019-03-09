Галкин рассказал о проблемах Пугачевой из-за возвращения на сцену

9 марта 2019, 22:42

Артист заявил, что его супруга так растворилась в семейных делах, что забыла свой сценический образ.

Максим Галкин, Алла Пугачева
Галкин уверяет, что жена много времени уделяет семье и детям / https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Российский юморист и шоумен Максим Галкин сознался, что его жена, легенда советской эстрады Алла Пугачева очень тщательно готовится к юбилейному концерту в честь 70-летия, который состоится 17 апреля.

"На сцену Алла выходит артисткой, а не женой. Безусловно, в жизни я знаю другую Аллу, и там понимание, нежность, любовь, жертвенность. И ей каждый раз сложно возвращаться на сцену и сейчас тяжело, потому что ту Аллу она уже сама не помнит", - цитирует артиста StarHit.

Галкин заявил, что накануне концерта внимание прессы к Примадонне настолько велико, что он зачастую вынужден выполнять роль ее спикера.

"Меня это нисколько не задевает", - заверил Галкин.

Артист уверяет, что в преддверии юбилейного концерта Пугачевой психологически очень тяжело, однако у нее в жизни сейчас есть все, чтобы быть счастливой женой и матерью. Галкин отмечает, что, несмотря на напряженный график, его жена старается много времени уделить детям. Шоумен признается, что Примадонна в семье старается продемонстрировать его авторитет, подчеркнув лишний раз, что именно он является главой их союза.

Напомним, возвращение Примадонны на сцену обойдется российскому бюджету в 40 миллионов рублей, госпомощь затребовала компания Вертолеты России.

Как ранее сообщалось, скандал спровоцировал тот факт, что Примадонна обратилась с просьбой профинансировать ее выступление к госпредприятию, замахнувшись на 40 млн. рублей из бюджета страны.

Позже российский музыкальный критик и экс-судья украинского проекта Х-фактор Сергей Соседов заявил, что Пугачева в связи с возвращением на сцену и концертом в Кремле удивляет своими непомерными финансовыми аппетитами.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Алла Пугачева Максим Галкин
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

22:42
Галкин рассказал о проблемах Пугачевой из-за возвращения на сцену
22:23
"Семья была против": шоу в честь погибшей звезды Дизель шоу закончилось скандалом Видео
22:09
"Военное пугало": в Польше шокированы вооружением Калининградской области
21:46
Скандал в Виннице: полицейский начальник устроил пьяное ДТП
21:31
"Хочется, чтобы он был наш": российская певица Апина высказалась о Крыме
21:20
Столкновения в Черкассах: открыто уголовное дело против радикалов из Нацкорпуса Видео
20:50
В Германии допустили досрочную отставку Меркель
20:47
В Черкассах разбили лицо начальнику полиции, у Авакова радикалам грозят уголовными делами Видео
20:29
Смерть 19-летней Мисс Вселенная: как выглядят последние дни жизни девушки в Instagram Фото
20:16
"Просто утопия": в Госдуме ответили на слова Порошенко о способных бить в тыл РФ ракетах Видео
19:57
После столкновений в Черкассах Порошенко отменил запись интервью и сбежал из города – СМИ Видео
19:28
Евробляха за 10 миллионов: украинец пытался завезти угнанную Lamborghini Фото
18:55
"Крик": Лазарев презентовал песню для Евровидения Видео
18:49
Порошенко понадобились высокоточные ракеты, способные бить далеко в тыл РФ Видео
18:47
Голливудская режиссер будет снимать в Украине фильм о Тимошенко
18:35
"Материальные проблемы": Гиркин продает медаль за аннексию Крыма
18:32
"Президент не сбежит": Нацкорпус достал Порошенко в Черкассах Фото Видео
18:05
"Возвращайся в Украину": в Варшаве жестоко избили таксиста-заробитчанина Видео
17:41
Эксперт дал прогноз по росту цен на еду в Украине
17:21
"Порох защищается": силовики блокируют Нацкорпус на пути в Черкассы Видео
17:04
Порошенко внезапно вспомнил о "важном и очень непростом" задании
16:50
Стало известно, что нашло НАБУ при обыске у Гладковского Видео
16:36
"Это уже мания величия": Ани Лорак нарвалась на критику фанатов из-за образа Клеопатры
16:18
В РФ прокомментировали слова Порошенко о "культурной оккупации"
15:56
Новый скандал с подкупом: в Одесской области нашли листовки с призывом продать голос за Порошенко Видео
15:46
Из-за "продажи" Курил России грозят два удара — эксперт
15:21
Нацкорпус объявил "охоту" на Порошенко: пригрозил нагрянуть в Черкассы на президентский митинг Видео
15:11
В России в багаже сотрудника посольства США нашли мину
15:09
Леди Гага беременна от Брэдли Купера - СМИ
14:56
Украинские хакеры отличились взломом 60 тысяч аккаунтов Facebook
14:39
"Трагедия после похорон": появились подробности гибели журналиста под Луцком
14:38
Евросоюз введет визы для граждан США
14:34
Скандал в оборонке: Нацкорпус пришел под АП и атаковал полицию Фото Видео
14:19
Владимир Этуш умер: биография и легендарные роли актера Видео досье
14:10
В СБУ назвали причину запрета въезда в Украину скандального австрийского журналиста
13:49
"Неожиданно!": Кристина Орбакайте шокировала фанатов сменой имиджа
13:40
Порошенко рассказал о духовном оружии украинцев Фото
13:15
"Бить вас нельзя нах*й, у*бище…": в Сети показали, как комбат жестко обматерил резервистов в "Десне" Видео
13:12
На рукавах военнослужащих ВСУ появится череп
12:53
Стало известно место похорон легендарного актера Владимира Этуша
12:40
Дочь Этуша назвала возможную причину смерти актера
12:11
Умер Владимир Этуш Фото
12:02
Ветеран АТО предложил Украине продать Крым США
11:41
Девушка дня Instagram: "ангел" Victoria’s Secret Изабель Гулар Фото
11:30
Почему чиновники в Украине все равно будут воровать мнение
11:22
В бердянской колонии изнасиловали ветерана АТО - СМИ
11:20
"Обгоревшее тело": на Одесчине найден погибшим израильтянин
11:05
"Сплошной огненный секс": Даша Астафьева оголилась для Playboy Фото
10:50
"Шаг к богатству": психолог назвала финансовый плюс брака Видео
10:42
У Путина прокомментировали запрет США на признание Крыма российским
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться