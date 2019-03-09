Галкин рассказал о проблемах Пугачевой из-за возвращения на сцену

Галкин уверяет, что жена много времени уделяет семье и детям / https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Российский юморист и шоумен Максим Галкин сознался, что его жена, легенда советской эстрады Алла Пугачева очень тщательно готовится к юбилейному концерту в честь 70-летия, который состоится 17 апреля.

"На сцену Алла выходит артисткой, а не женой. Безусловно, в жизни я знаю другую Аллу, и там понимание, нежность, любовь, жертвенность. И ей каждый раз сложно возвращаться на сцену и сейчас тяжело, потому что ту Аллу она уже сама не помнит", - цитирует артиста StarHit.

Галкин заявил, что накануне концерта внимание прессы к Примадонне настолько велико, что он зачастую вынужден выполнять роль ее спикера.

"Меня это нисколько не задевает", - заверил Галкин.

Артист уверяет, что в преддверии юбилейного концерта Пугачевой психологически очень тяжело, однако у нее в жизни сейчас есть все, чтобы быть счастливой женой и матерью. Галкин отмечает, что, несмотря на напряженный график, его жена старается много времени уделить детям. Шоумен признается, что Примадонна в семье старается продемонстрировать его авторитет, подчеркнув лишний раз, что именно он является главой их союза.

Напомним, возвращение Примадонны на сцену обойдется российскому бюджету в 40 миллионов рублей, госпомощь затребовала компания Вертолеты России.

Как ранее сообщалось, скандал спровоцировал тот факт, что Примадонна обратилась с просьбой профинансировать ее выступление к госпредприятию, замахнувшись на 40 млн. рублей из бюджета страны.

Позже российский музыкальный критик и экс-судья украинского проекта Х-фактор Сергей Соседов заявил, что Пугачева в связи с возвращением на сцену и концертом в Кремле удивляет своими непомерными финансовыми аппетитами.